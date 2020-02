LCR toont livery van 2020-machine Crutchlow

Cal Crutchlow rijdt ook komend seizoen weer op een fabrieksmachine van Honda bij de renstal van Lucio Cecchinello. Hij zit al sinds 2015 bij de satellietformatie van Honda en is drievoudig racewinnaar in de MotoGP. In 2018 zette de Brit een handtekening onder een contract bij HRC Honda. Die deal loopt tot het eind van dit jaar. Crutchlow overweegt nog of hij na dit seizoen zijn loopbaan gaat verlengen.

Tijdens de onthulling in de BT-studios in Londen toonde Cal Crutchlow een nagenoeg onveranderde kleurstelling van zijn nieuwe machine. Zoals gewoonlijk rijdt de Brit dit seizoen weer met verscheidene liveries.

Crutchlow eindigde recent op de tweede plaats tijdens de test in Sepang, ondanks dat hij verklaarde dat het bochtenwerk van de 2020-versie van de RC213V nog niet verbeterd is. Takaaki Nakagami is opnieuw de teamgenoot van Crutchlow, de Japanner krijgt de 2019-versie van de Honda tot zijn beschikking.