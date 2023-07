Alex Rins ligt sinds half juni uit de roulatie, nadat hij tijdens de sprintrace van de Grand Prix van Italië zijn rechterbeen brak. De vijfvoudig MotoGP-winnaar is sindsdien tweemaal geopereerd aan zijn scheen- en kuitbeen en keert op zijn vroegst pas terug tijdens de GP van Oostenrijk, die half augustus verreden wordt. De Britse Grand Prix, de eerste race van de MotoGP na de zomerstop, komt zodoende dus te vroeg voor de Spanjaard. Voor de race op Silverstone heeft werkgever LCR Honda inmiddels een vervanger gevonden voor Rins: Iker Lecuona mag voor de derde keer dit seizoen zijn opwachting maken in de MotoGP.

Lecuona heeft twee seizoenen MotoGP-ervaring opgedaan bij Tech3 KTM, alvorens hij in 2022 de overstap maakte naar het WK Superbikes. Daar is de Spanjaard momenteel een van de fabriekscoureurs. Eerder dit jaar mocht hij al twee keer opdraven in de MotoGP. In Jerez verving Lecuona Marc Marquez bij Repsol Honda door zestiende te worden in de Grand Prix. Daarna keerde hij in Assen terug bij het fabrieksteam, ditmaal als vervanger van Joan Mir. Tussen 4 en 6 augustus mag Lecuona dus opstappen bij satellietteam LCR Honda voor zijn derde MotoGP-start van het jaar. Eigenlijk zou de 23-jarige coureur in dat weekend deelnemen aan de 8 uur van Suzuka, waar hij Tetsuta Nagashima zou vervangen. De Japanner lijkt echter toch fit genoeg om zelf aan de start te verschijnen.

Het derde MotoGP-optreden van Lecuona is onderdeel van Honda's plannen om de rijder te evalueren voor een toekomstig zitje, zo heeft Motorsport.com vernomen. Rins wordt in de geruchtenmolen gelinkt aan een overstap naar Yamaha in 2024 en Lecuona zou in dat geval hoog op het lijstje staan om zijn vervanger te worden, nadat hij in Assen een goede indruk achterliet op de engineers van Honda. Het huidige contract van de Spanjaard met het WK Superbikes-team van Honda loopt eind 2023 af, maar hij is op de hoogte gebracht dat de verbintenis met twee jaar verlengd wordt. Het is alleen nog niet duidelijk waar hij in 2024 racet.