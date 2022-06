LCR Honda: “Een ervaren coureur binnenhalen is onze prioriteit”

Honda verkeert in crisis. De Japanse fabrikant bouwde voor dit seizoen een nieuwe motor, maar die is niet competitief gebleken. Slechts eenmaal dit seizoen stond een Honda-coureur op het podium in de MotoGP. Bovendien wordt het merk geteisterd door blessures. Marc Marquez is opnieuw afwezig nadat hij voor de vierde keer geopereerd moest worden aan zijn rechterarm. Pol Espargaro moest verstek laten gaan in de TT van Assen en Takaaki Nakagami is ook niet okselfris na zijn crash in Barcelona.

De tegenvallende prestaties van Alex Marquez hebben ertoe geleid dat de Spanjaard na dit seizoen vertrekt bij de fabrikant waar zijn broer de grootste successen beleefde. Marquez neemt een zak geld mee en krijgt bij Gresini Ducati de beschikking over een GP22. “Hij had deze verandering nodig”, zegt teambaas Lucio Cecchinello in gesprek met Canal+. “We moeten blijven werken aan onze motor en we hebben besloten dat het voor beide partijen beter was om iets te veranderen. We hebben ons programma voor volgend seizoen nog niet helemaal rond, maar we zullen er snel mee naar buiten komen.”

Motorsport.com kon eerder melden dat LCR Honda dicht bij een overeenkomst is met Alex Rins. De Spanjaard komt onder contract bij HRC Honda, de fabriek. Het team wijkt daarmee af van de filosofie om jonge rijders op te leiden die uiteindelijk naar de hoofdmacht kunnen. “We hebben altijd jonge coureurs gehad om ze voor te bereiden op de toekomst, maar samen met Honda hebben we ons een beetje bedacht. De prioriteit is op dit moment om de motor te ontwikkelen, zeker na de resultaten die we de laatste twee jaar gehaald hebben. Het was voor ons daarom ook een prioriteit om een ervaren coureur te hebben. We hebben een paar namen gesproken, waaronder Alex Rins. Daar werken we aan.”

Zelf kon Rins zondag nog niet ingaan op de deal die hij gesloten heeft met LCR Honda. "Je kunt wel raden waar ik volgend jaar zit na het vertrek van Alex Marquez bij LCR", zegt de Suzuki-man. "Het project spreekt me aan en het is een mooie uitdaging om de Honda te ontwikkelen. Dat heb ik bij Suzuki ook gedaan."

Hoe zit het met de toekomst van Nakagami?

Ook Takaaki Nakagami heeft een aflopend contract bij de renstal van Cecchinello. De Japanner wordt in verband gebracht met een testzitje bij Honda zodat Ai Ogura promotie kan krijgen. De rijderskeuze voor die plek ligt meer bij Honda, de drijvende kracht achter het project. Cecchinello: “Na vijf jaar hebben we geweldig werk geleverd met Nakagami, maar hebben geen podiums gehaald. Honda vindt het wellicht tijd om te veranderen en Ogura promotie te gunnen. De beslissing is echter nog niet genomen, maar een goed resultaat is genoeg om de zaak te veranderen.”