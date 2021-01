LCR Honda blijft tot en met 2026 in de MotoGP

De contracten van alle MotoGP-teams lopen aan het eind van dit jaar af en de huidige teams zijn al enige tijd in onderhandeling over het verlengen van de samenwerking met de commerciële rechtenhouder Dorna. Eerder maakten KTM en Ducati al bekend dat ze voor een langere periode actief blijven in de sport. Het team van Lucio Cecchinello, dat al sinds 1996 bestaat, komt daar nu bij. Het is het eerste privéteam dat bijgetekend heeft.

“Ik wil in eerste instantie mijn dank uitspreken naar de mensen die sinds januari 1996 voor LCR gewerkt hebben. In dat jaar tekenden we als team ons eerste contract met het wereldkampioenschap”, zei teambaas Cecchinello. “Ik kan niet geloven dat we hier al 25 jaar actief zijn. Het is voor mij een grote eer dat LCR een nieuw contract heeft getekend met IRTA en Dorna waarmee het team tot 2026 uitkomt in de MotoGP-klasse. Ik ben blij dat we er nog vijf jaar aan vast kunnen plakken en ik kan niet wachten tot we aan het nieuwe hoofdstuk kunnen beginnen.”

LCR is sinds 1996 actief in het wereldkampioenschap. Het team was negen jaar actief in de 125cc-klasse en combineerde dat vanaf 2002 met een programma in de 250cc-klasse. In 2006 maakte de formatie van Cecchinello de overstap naar de MotoGP waar het sindsdien actief is geweest. In al die jaren heeft het team 85 podiums en 24 overwinningen behaald.

LCR nam na het afgelopen MotoGP-seizoen afscheid van Cal Crutchlow. Alex Marquez en Takaaki Nakagami vormen in 2021 het rijderspaar. Beiden krijgen de beschikking over het nieuwste materiaal van Honda.