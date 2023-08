Lecuona vervangt geblesseerde Rins opnieuw bij LCR Honda in Catalonië

Het eerste en enige seizoen van Alex Rins in dienst van LCR Honda verloopt nog niet zoals gehoopt. In de Verenigde Staten scoorde de combinatie weliswaar een verrassende overwinning, maar inmiddels zit de Spanjaard al enige tijd aan de kant. Hij brak tijdens de sprintrace van de MotoGP in Mugello zijn been, waaraan hij geopereerd moest worden. Sindsdien is Rins druk met revalideren, om vorige week in Oostenrijk zijn gezicht voor het eerst weer te laten zien. Op de Red Bull Ring gaf hij echter aan dat hij in zijn pak nog veel pijn ervaart en dat een comeback waarschijnlijk nog even op zich laat wachten.

De bevestiging daarvan is maandag gekomen, want Rins blijkt inderdaad niet in staat om komend weekend deel te nemen aan de Grand Prix van Catalonië. LCR Honda heeft daarom een vervanger moeten zoeken en is daarbij opnieuw uitgekomen bij Iker Lecuona, een van de coureurs van Honda in het WK Superbikes. Naast het programma in het kampioenschap voor productiemotoren heeft de 23-jarige Spanjaard inmiddels ook al vier MotoGP-starts achter de rug in 2023. In Spanje en Nederland stond hij aan de start namens fabrieksteam Repsol Honda, terwijl hij in Silverstone en Spielberg al inviel voor Rins bij LCR. In Groot-Brittannië werd Lecuona zeventiende, in Oostenrijk volgde een twintigste plaats.

Het is nog onduidelijk wanneer Rins weer in staat is om op de Honda RC213V te stappen, al meldt LCR op X dat hij goede progressie boekt om op relatief korte termijn weer van de partij te zijn. Hij heeft inmiddels de laatste vijf races moeten missen, maar zal gemotiveerd zijn om bij zijn rentree nog iets te maken van zijn laatste races in dienst van zijn huidige werkgever. Na afloop van het huidige MotoGP-seizoen verkast Rins namelijk naar het fabrieksteam van Yamaha, waar hij aan Fabio Quartararo wordt gekoppeld.