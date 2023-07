LCR benaderd door KTM: "Geen intentie om Honda te verlaten"

De problemen van Honda hebben het silly season van de MotoGP in een stroomversnelling gebracht. De meeste speculatie gaat over de rijders van het Japanse merk, met een hoofdrol voor Marc Marquez. De Spanjaard heeft in 2023 pas vijf punten gescoord en heeft een contract tot eind 2024, maar hij is intussen ook al gelinkt aan KTM. Speedweek meldde recent dat het Oostenrijkse merk motoren wil leveren aan Team LCR, waarop Marquez en toptalent Pedro Acosta moeten plaatsnemen. In gesprek met Motorsport.com's Italiaanse zustersite GPOne erkent teameigenaar Lucio Cecchinello dat er contact is geweest, maar dat hij zijn doorlopende contract met Honda bij voorkeur gewoon uitdient.

"Ik wil compleet eerlijk en transparant zijn: zo'n tien dagen geleden heb ik een telefoontje ontvangen van [KTM-teambaas] Francesco Guidotti", trapt Cecchinello af. "Ze hebben interesse om nog een team in de MotoGP van motoren te voorzien volgend jaar, wat niet alleen gebaseerd is op Pedro Acosta. Hij vroeg me wat mijn situatie voor 2024 was en ik antwoordde dat ik een driejarige deal met Honda heb, die eind 2024 afloopt. Daarmee eindigde het telefoontje en sindsdien hebben we elkaar nog niet gesproken. Ik heb een contract met Honda en ik ben niet van plan om dat te verscheuren. Ik zit al achttien jaar met Honda in de MotoGP, volgend jaar wordt het negentiende. We hebben heel goede persoonlijke en professionele relaties. Het zou natuurlijk lastig voor mij zijn om ze te verlaten, ik voel me een Honda-man."

KTM wilde eerder al de door het vertrek van Suzuki vrijgekomen plekken op de MotoGP-grid overnemen, maar promotor Dorna hield dat tegen omdat ze de plekken willen reserveren voor een fabrieksteam. Naar verluidt heeft het merk voor de zomerstop ook contact gezocht met Gresini Racing over een samenwerking in 2024, maar Ducati gaat het contract met het team hoogstwaarschijnlijk verlengen. Zodoende heeft KTM nog altijd een gebrek aan ruimte om toptalent Acosta in 2024 te laten promoveren. Jack Miller en Brad Binder liggen tot eind 2024 vast bij het fabrieksteam, terwijl Pol Espargaro een doorlopend contract heeft bij Tech3. KTM CEO Stefan Pierer gaf in gesprek met Speedweek aan dat ook de verbintenis van Augusto Fernandez verlengd is, waardoor de twee KTM-teams helemaal vol zitten.

Rins in gesprek voor overstap naar Yamaha

Bij LCR Honda is het intussen onduidelijk of Alex Rins aanblijft. De Spanjaard, die momenteel herstelt van de beenbreuk die hij in de Italiaanse sprintrace opliep, is de enige Honda-rijder die in 2023 een Grand Prix heeft gewonnen. Hij is echter ook ontevreden over de behandeling bij de Japanse fabrikant met betrekking tot het testen van diverse onderdelen. Zijn contract loopt tot eind 2024 door, maar schijnt een clausule te bevatten waardoor hij tussentijds kan vertrekken als er een fabrieksteam aanklopt. Cecchinello bevestigde in het gesprek met GPOne dat Rins inderdaad een aanbieding heeft gekregen van Yamaha en dat de gesprekken tussen zijn management en de twee fabrikanten inmiddels begonnen zijn.