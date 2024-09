Laatste MotoGP-zitje 2025 vergeven: Miller vindt onderdak bij oude bekende

Jack Miller wist al dat hij het fabrieksteam van KTM eind 2024 moet verlaten, maar tot op heden had hij nog geen nieuwe werkgever gevonden voor het volgende MotoGP-seizoen. De afgelopen periode werd de Australiër wel nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Pramac, dat volgend jaar met Yamaha-motorfietsen racet. Donderdag heeft Miller dan eindelijk zekerheid gekregen voor 2025, want hij gaat inderdaad aan de slag bij Pramac Yamaha. Hij keert terug bij het team waar hij tussen 2018 en 2020 al voor racete en komt aan de zijde van Miguel Oliveira te rijden. Allebei staan ze rechtstreeks onder contract bij Yamaha.

"We zijn blij aan te kunnen kondigen dat Jack zich bij de line-up van Prima Pramac Racing voegt en we heten hem een hartelijk welkom in de MotoGP-groep van Yamaha", zegt Lin Jarvis, de teambaas van Yamaha die eind 2024 afzwaait. "Met tien jaar ervaring in de MotoGP bij drie verschillende fabrikanten wordt Jack van grote waarde voor Yamaha. Zijn snelheid, kennis, werkethiek en teamspirit zijn van onschatbare waarde voor ons project en onze plannen om de prestaties van de M1 in 2025 en daarna te verbeteren. Yamaha zal hem op iedere mogelijke manier steunen."

Met Miller en Oliveira zet Yamaha volledig in op ervaring bij Pramac, het nieuwe satellietteam dat in feite als een tweede fabrieksteam gaat fungeren. Die keuze is goed te verklaren, aangezien de Japanse fabrikant de afgelopen jaren behoorlijk is afgezakt in de pikorde van de MotoGP. In 2021 werd het merk met Fabio Quartararo nog wereldkampioen en een jaar later werd nog om de titel gestreden, maar sindsdien is het verval groot geweest. Wel is het dus gelukt om Pramac aan te trekken, waardoor er in 2025 weer vier Yamaha's op de grid staan. Door ervaren rijders als Miller en Oliveira op die extra M1's te zetten, hoopt de fabrikant uit Iwata de ontwikkeling te versnellen en dus ook sneller terug te keren in de top van de sport.

Yamaha vierde fabrikant voor Miller

Miller staat intussen in 2025 voor een avontuur met zijn vierde verschillende fabrikant. In 2015 zette hij in één keer de stap van de Moto3 naar de MotoGP met LCR Honda, gevolgd door twee jaren bij Marc VDS Honda. Met dat laatste team boekte hij in 2016 in Assen zijn eerste MotoGP-zege. Na drie jaar op een Honda stapte de 29-jarige rijder uit Townsville over naar Pramac Ducati, waar hij eveneens drie seizoenen zou rijden. In 2021 volgde de stap naar het fabrieksteam van Ducati, waar hij nog drie GP-zeges boekte, om in 2023 een transfer te maken naar het fabrieksteam van KTM. Daar moet hij eind 2024 na twee seizoenen vertrekken, wat Miller de kans geeft om terug te keren bij Pramac en plaats te nemen op een Yamaha.