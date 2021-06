Viñales scoort met ronderecord pole voor 90ste TT van Assen

De voorspelde regenval op het TT Circuit bleef uit op zaterdagmiddag. Het was met 26 graden Celsius aangenaam warm bij aanvang van de kwalificatie voor de 90ste TT van Assen. De stabiele omstandigheden gaven coureurs kans om een mooie show te geven aan het publiek. Voor de zaterdag in Assen waren zo’n 11.500 toeschouwers welkom op het circuit.

Kwalificatie 1: Marquez crasht, Zarco komt goed weg

Hoewel de motoren van Ducati de laatste jaren bijna overal competitief waren, bleek toch dat de machine in de derde en vierde sector nog moeite heeft om echt sterk te zijn. Vijf coureurs met de Desmosedici kwamen in actie tijdens het eerste deel van de kwalificatie, maar ook Marc Marquez en bijvoorbeeld Brad Binder kwamen op de baan in Q1. In de eerste run kwamen de Ducati's wel aan kop. Francesco Bagnaia klokte 1.32.657 met Jorge Martin op de vierde plaats. Hij was vier tienden langzamer. Die tijd kwam echter nog onder druk te staan in het tweede deel.

Bagnaia verbeterde zich niet meer in het tweede deel van de kwalificatie, hij moest afwachten of hij door zou gaan. Marc Marquez had zijn karretje ingehaakt bij Johann Zarco, maar dat bracht hem niets. De Spanjaard crashte in zijn laatste poging bij het insturen van bocht 9. Hij eindigde daardoor op de tiende plaats in de sessie. Zarco presteerde niets in die ronde, maar had tijd voor nog een rondje en sloeg de spijker op de kop. Zarco ging meer dan een tiende sneller dan Bagnaia en ging daardoor als snelste door naar Q2.

Bagnaia eindigde als tweede en mocht mee, Iker Lecuona viel net buiten de boot en eindigde als derde. Dat was alsnog zijn beste kwalificatie van dit seizoen. Jorge Martin werd vierde voor Lorenzo Savadori en Alex Marquez. Luca Marini werd zevende voor Danilo Petrucci en zijn teamgenoot Enea Bastianini. Marquez moest genoegen nemen met de twintigste plaats, hij was oké na zijn crash eerder in de sessie. Brad Binder kende een rampzalige middag, hij kwam niet verder dan de elfde plaats. Garrett Gerloff was 1.1 seconde langzamer dan Zarco, maar was wel de hekkensluiter.

Uitslag Q1 MotoGP TT van Assen

Kwalificatie 2: Ronderecord sneuvelt in spectaculaire Q2

Met Zarco en Bagnaia waren er samen met Jack Miller drie Ducati's vertegenwoordigd in het beslissende deel van de kwalificatie. Zij kwamen echter niet in de buurt van Fabio Quartararo. De Fransman kwam in zijn derde vliegende ronde tot een 1.31.922, de allereerste 1.31'er op het TT Circuit. Hij was daarmee bijna een halve seconde rapper dan teamgenoot Maverick Viñales. Zarco en Miller werkten de eerste run af met de derde en vierde tijd. De Suzuki's bleven tot dat moment een beetje achter. Joan Mir was de hekkensluiter na de eerste run.

Viñales begon veelbelovend aan de tweede run. In zijn eerste vliegende ronde ging hij bijna onderuit in de negende bocht, maar wist hij zijn M1 op twee wielen te houden. De ronde daarna was indrukwekkender van de Spanjaard. Hij klokte 1.31.814 en dook zodoende onder de tijd van Quartararo met weer een nieuw ronderecord. Quartararo had nog een kans om te counteren, maar die verknalde hij met een foutje in de derde sector. De tijd van Viñales bleef daardoor staan.

De strijd om pole was daardoor beslist, maar het duel om de derde plaats was interessant. Bagnaia pakte die plek even voor het eind van de sessie, maar Miguel Oliveira en Takaaki Nakagami konden counteren. De Italiaan had echter nog een rondje en eindigde met 1.32.116 op de derde plaats. Nakagami werd vierde terwijl Zarco nog net voor Oliveira eindigde. De KTM-man werd daardoor zesde voor Alex Rins. De Suzuki-rijder was bezig aan een rap laatste rondje, maar hij crashte in bocht 8. Rins bleef ongedeerd.

Jack Miller kwam niet verder dan de achtste plaats met Aleix Espargaro op P9. Wereldkampioen Mir bleef steken op de tiende plaats voor Pol Espargaro en hekkensluiter Valentino Rossi.

Uitslag Q2 MotoGP TT van Assen