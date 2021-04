Quartararo pakt pole voor Grand Prix van Portugal

Het Algarve International Circuit staat bekend als een van de meest fysieke circuits op de kalender, ook dit weekend bleek het circuit weer zijn tol te eisen van de coureurs. Jorge Martin lag na een crash in de derde training in het ziekenhuis, maar ook Takaaki Nakagami gaf forfait voor de kwalificatie. De Japanner gaat het zondag wel proberen. Pol Espargaro crashte voor de kwalificatie in de vierde training, maar hij bleef ongedeerd bij die highsider.

Q1: Mir en Marquez overtuigend door

In het eerste deel van de kwalificatie kwamen enkele grote namen in actie: naast Pol Espargaro verscheen ook teamgenoot Marc Marquez in Q1. MotoGP-kampioen Joan Mir en Valentino Rossi kwamen eveneens in actie in deze sessie. Daarmee was al duidelijk dat dit een interessant schouwspel zou worden. Marquez en Mir vonden elkaar in de eerste run en reden samen. Mir opende met een 1.39.917 in de eerste vliegende ronde. Hij verbeterde zich niet in de ronde daarna, maar Marquez deed dat wel. Met een 1.39.253 ging hij iets rapper. Alex Marquez ging naar de derde plaats terwijl Rossi er niet aan te pas kwam. Met een 1.39.943 was hij maar liefst zes tienden langzamer dan Marquez.

Marquez ging weer tegelijk met Mir naar buiten, maar deze keer liet hij iets meer ruimte op de wereldkampioen. Mir verbeterde zich met een tiende, maar verknalde vervolgens zijn laatste vliegende ronde en zat daardoor in de wachtkamer terwijl de andere coureurs bezig waren aan de laatste poging. Marquez verbeterde zich niet meer, Pol Espargaro schoof op naar de vierde plaats. Dat was niet genoeg voor een plek in Q2, hij eindigde net achter Alex Marquez. Brad Binder bleef steken op de vijfde plaats. Enea Bastianini begon veelbelovend aan de laatste ronde, maar ook hij kon dat niet doorzetten in de tweede helft. Hij eindigde wel voor landgenoot Rossi, die op de zevende stek bleef steken. Hij start zondag vanaf de zeventiende plaats. Danilo Petrucci, Iker Lecuona en Lorenzo Savadori waren de hekkensluiters in Q1.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Portugal

Pos Rijder Motor Ronden Tijd Interval 1 Marc Marquez Honda 8 1'39.253 2 Joan Mir Suzuki 8 1'39.302 0.049 3 Alex Marquez Honda 8 1'39.530 0.277 4 Pol Espargaro Honda 8 1'39.710 0.457 5 Brad Binder KTM 8 1'39.776 0.523

Q2: Bagnaia verliest pole in extremis, Quartararo profiteert

Met Marquez en Mir was het twaalfkoppige sterrenensemble compleet voor een spectaculaire Q2-sessie. Marquez maakte aanstalten om naar buiten te gaan, maar besloot op het laatste moment toch binnen te blijven. Hij had door deelname in Q1 een set softs minder voor Q2 waardoor hij het in één run moest doen. Quartararo opende sterk met een 1.39.028, maar in zijn tweede ronde ging hij even rechtdoor na een momentje. Daardoor kwam er niet nog een verbetering voor de Fransman. Ook zijn landgenoot Zarco was rap onderweg, maar de kampioenschapsleider crashte in zijn eerste run. Hij kreeg de machine weer aan de praat en kon terugkeren naar de pits. Bagnaia verbeterde zich wel, maar die ronde werd geannuleerd nadat hij door een zone met een gele vlag reed. Dat gold ook voor Maverick Viñales en Luca Marini.

In de tweede run kreeg Alex Rins gezelschap van Marc Marquez, die het spelletje weer speelde. Rins wilde er niets van weten en liet Marquez gaan. Quartararo was intussen alweer op de baan bezig aan een razendsnel rondje. Hij reed 1.38.862, waarmee hij het ronderecord van Miguel Oliveira overnam. Daarmee was het nog niet gedaan, want ook de tegenstanders waren rap onderweg. Miller verbeterde zich, maar kwam niet aan de tijd van de Fransman. Marquez kwam tot de derde tijd.

Na Quartararo wist alleen Francesco Bagnaia zich nog te verbeteren. De Ducati-coureur reed een 1.38.484, maar die tijd werd verwijderd omdat hij zich verbeterde in de sector waar even daarvoor Miguel Oliveira ten val was gekomen. Bagnaia werd terugverwezen naar de elfde plaats, de andere coureurs schoven een plekje op. Zarco klokte de tweede tijd, maar hij werd in de slotfase nog voorbij gestoken door Alex Rins. Rins bleef daardoor op de tweede plaats staan, Zarco eindigde daarnaast op de derde stek.

Miller bleef steken op de vierde plaats, Morbidelli kende een hele aardige kwalificatie. De Itlaiaan kwam tot de vijfde plaats. Hij was nipt sneller dan Marc Marquez. Met zijn ene run deed de Spanjaard het best aardig, hij moest de laatste ronde afbreken nadat hij bijna in de fout ging bij het insturen van de snelle laatste bocht. Hij eindigde op de zesde plaats, een kwart seconde achter Quartararo. Aleix Espargaro werd zevende terwijl Luca Marini zijn beste MotoGP-kwalificatie tot nog toe afwerkte. Hij werd achtste voor Joan Mir. Oliveira kon zich na zijn crash niet meer verbeteren, hij eindigde op de tiende plaats. Bagnaia's geannuleerde ronde liet hem terug naar de elfde plaats vallen. Maverick Viñales beleefde een slechte kwalificatie, hij werd twaalfde en laatste in Q2. Dat had onder meer te maken met meerdere rondjes die geannuleerd werden vanwege het overschrijden van track limits.

De Grand Prix van Portugal begint zondagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Portugal