Viñales grijpt pole voor Grand Prix van Oostenrijk

Het grote nieuws dat Andrea Dovizioso na dit seizoen vertrekt bij zijn huidige werkgever Ducati was amper geland, of de 22 aanwezige rijders moesten zich alweer in de pitbox melden voor de middagsessies. Na de vierde training waren we opnieuw getuige van een spectaculaire kwalificatie voor de eerste van twee races op de Red Bull Ring. Donkere wolken pakten zich samen rond het circuit in Stiermarken, maar het zou droog blijven.

Kwalificatie 1

Johann Zarco stond vorige week in Brno op pole-position, maar hij moest zaterdagmiddag in Q1 verschijnen. De Fransman reed een sterke sessie, in zijn eerste run kwam hij al tot een 1.23.865 en dat was op dat moment de snelste tijd van het weekend. Aan de tijd van Zarco zou niemand meer komen, maar daarachter was het interessant. Danilo Petrucci en Aleix Espargaro deden mee om P2, maar ook Valentino Rossi deed dat. De Italiaan had iets gevonden in VT4 en liet ook in Q1 zien dat hij sterk kan zijn. Rossi reed een 1.23.891 en dat was genoeg voor de tweede tijd en daarmee plaatsing voor Q2.

Petrucci en Espargaro hadden het met elkaar aan de stok in het eerste deel van de kwalificatie. Kort voor de voorlaatste bocht was Espargaro aan het wachten tot Rossi voorbijkwam, maar toen de Ducati-rijder volgde stak de Spanjaard zijn RS-GP ervoor. Petrucci was daar behoorlijk boos over en dat liet hij merken ook. De coureur maakte behoorlijk misbaar en na terugkomst in de pitbox stak hij z'n middelvinger op richting de Aprilia-rijder. Petrucci eindigde op de derde plaats voor Espargaro en Cal Crutchlow. Iker Lecuona kwam goed voor de dag en klokte de zesde tijd voor mede-debutanten Brad Binder en Alex Marquez.

Stefan Bradl eindigde als negende voor Bradley Smith en Tito Rabat. Michele Pirro, die dit weekend invalt voor Francesco Bagnaia, was de hekkensluiter.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Oostenrijk - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

De Yamaha's kunnen het wat betreft de racesnelheid nog niet helemaal waarmaken op de Red Bull Ring, maar met de kwalificaties zit het wel goed. Op de zachte banden reden Maverick Viñales en Fabio Quartararo kop over kop de snelste tijden in de eerste runs. Ondanks dat er nog een rondje van Viñales geschrapt werd vanwege het overschrijden van de baanlimieten, klokte hij even daarna toch de snelste tijd. Een 1.23.694 was een significante verbetering ten opzichte van wat hij tot dan toe had laten zien gedurende het weekend. Quartararo zette zich op de tweede plaats gevolgd door Joan Mir, Jack Miller en Alex Rins.

De donkere wolken hadden echter plaatsgemaakt voor zonneschijn en zo konden de rondetijden nog sneller in de tweede run. Weer was het Maverick Viñales die de boventoon voerde. De Spanjaard zag hoe Andrea Dovizioso zich verbeterde, maar Viñales verbeterde zich naar een 1.23.450. Dat was genoeg voor de eerste plaats. Jack Miller ging in de allerlaatste poging nog sneller, hij reed een 1.23.518 en versloeg daarmee Quartararo in de strijd om de tweede plaats. Miller was zeven honderdsten langzamer dan Viñales, maar een fractie sneller dan de WK-leider.

Dovizioso eindigde op de vierde plaats, hij was nipt rapper dan Pol Espargaro. De KTM-man was het hele weekend dominant, maar kon niet profiteren in de kwalificatie. Hij bleef steken op een 1.23.612, goed voor de vijfde plaats in de thuisrace van KTM. Joan Mir eindigde op de zesde plaats voor Franco Morbidelli en Alex Rins. Johann Zarco kwam tot de negende plaats, Takaaki Nakagami eindigde op P10 voor Miguel Oliveira en Valentino Rossi.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Oostenrijk - Kwalificatie 2

Vrije training 4

Voorafgaand aan de kwalificatie werd op een zonnige Red Bull Ring de vierde vrije training verreden. KTM-rijder Pol Espargaro was de dominantste rijder tijdens die sessie, hij reed een 1.24.183 en was daarmee de snelste. Ook het racetempo van de Spanjaard zag er goed uit, maar hij ging in de slotfase van de sessie wel onderuit. De coureur verloor de macht over het stuur bij het insturen van de voorlaatste bocht, kort nadat ook zijn oudere broer Aleix Espargaro daar ten val kwam. Beide coureurs bleven ongedeerd bij het incident.

Valentino Rossi eindigde verrassend genoeg op de tweede plaats. De 41-jarige Italiaan reed zijn snelste tijd van het weekend op gebruikte banden, de 1.24.335 was genoeg voor de tweede plaats in de sessie en dus was er tevredenheid zichtbaar in de Yamaha-pitbox. Andrea Dovizioso, die een uur eerder zijn vertrek bij Ducati kenbaar had gemaakt, eindigde op de derde plaats voor Avintia Ducati-rijder Johann Zarco en Maverick Viñales. De beide Suzuki-rijders Joan Mir en Alex Rins eindigden op P6 en P7, Danilo Petrucci reed de achtste tijd. WK-leider Fabio Quartararo bleef steken op de negende plaats, Miguel Oliveira maakte de top-tien compleet.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Oostenrijk - Vrije training 4