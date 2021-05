Quartararo claimt pole voor Grand Prix van Italië

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Italië werd enige tijd uitgesteld vanwege een zwaar ongeval in de Moto3-kwalificatie. Na dat incident moesten de hulpdiensten ter plaatse komen voor de Zwitserse coureur Jason Dupasquier. Hij is per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Florence. Wanneer er meer nieuws is over de toestand van Dupasquier, leest u dat uiteraard op deze site.

De vierde vrije training over dertig minuten begon daardoor meer dan een half uur later dan aanvankelijk gepland, ook de rest van het programma liep daardoor vertraging op. Uiteindelijk begonnen de MotoGP-rijders rond 14.45 uur aan de kwalificatie.

Kwalificatie 1: Marquez heeft Viñales in de tang en gaat door

Na een valpartij in de derde training op zaterdagochtend was Maverick Viñales veroordeeld tot deelname aan het eerste deel van de kwalificatie. Hij stond daardoor ook het meest onder druk, maar aan de andere kant wisten coureurs dat ze zijn achterwiel moesten hebben voor een goede referentie. Marc Marquez was er als de kippen bij. Het eerste rondje van Viñales was echter niet heel sterk. Hij stond op de zevende plaats na de eerste run en keerde gefrustreerd terug in de pitbox.

Wie stond wel aan kop? Enea Bastianini deed een hele aardige eerste poging, hij reed twee vlotte rondjes waarvan de snelste een 1.46.448 was. Hij stond daarmee even aan kop, Takaaki Nakagami verbeterde zich tegelijkertijd en ging naar de eerste plaats. Met een 1.46.195 stond de Japanner op dat moment een kwart seconde los. Aleix Espargaro stond derde voor Michele Pirro. Valentino Rossi slaagde er niet in een goed rondje te produceren in het eerste deel van de kwalificatie. Hij stond op de laatste plaats na de eerste run.

Viñales begon ook in de tweede run weer met zijn schaduw Marquez achter zich. Dat frustreerde de Yamaha-coureur, hij brak zijn eerste outlap af door via de korte route terug te komen in de pits. Hij schudde daarmee enkele coureurs af, maar Marquez volgde weer. Daarna had Viñales geen keuze meer en moest hij aan een snelle ronde beginnen. Hij klokte 1.46.045 en dat bracht hem ongeveer een seconde aan kop, want Marc Marquez ging iets sneller. Hij stond met 1.45.924 aan kop.

Aleix Espargaro verbeterde zich en met 1.46.024 stond hij op de tweede plaats. Daardoor lag de druk weer bij Viñales, die nog een laatste ronde kon doen. Hij was wel degelijk snel onderweg, maar verknalde de laatste sector en kon zich niet meer verbeteren. De Yamaha-rijder eindigde daardoor op de derde plaats en haalde Q2 niet. Hij start zondag als dertiende in de Italiaanse GP. Marquez en Espargaro mochten zich opmaken voor een optreden in het tweede deel van de kwalificatie.

Achter Viñales eindigde Enea Bastianini als vierde voor Takaaki Nakagami en Michele Pirro. Luca Marini werd zevende voor Danilo Petrucci en Valentino Rossi. De 42-jarige MotoGP-legende start zondag als negentiende in de GP van Italië. De laatste drie plaatsen werden bezet door Iker Lecuona, Lorenzo Savadori en Alex Marquez.

Kwalificatie 2: Quartararo een klasse apart

Met Marquez en Espargaro was het twaalftal voor de tweede kwalificatie compleet. Terwijl het licht aan het eind van de pitstraat groen werd pakten donkere wolken zich samen rond het circuit, in het nabijgelegen Scarperia – op een kilometer van het circuit - was het inmiddels aan het regenen. Het zou echter droog blijven in de vijftien minuten durende Q2.

Marquez keek tijdens de eerste run van de sessie toe hoe de andere coureurs het er vanaf brachten. De Spanjaard zag hoe Fabio Quartararo de snelste tijd noteerde in het eerste deel van de sessie. Hij bleef iets boven het nieuwe ronderecord: 1.45.481. Aleix Espargaro kwam ook sterk voor de dag, hij stond tweede voor Jack Miller en Pecco Bagnaia.

De tweede run moest de beslissing brengen en bepaalde coureurs hadden geduld voor het vinden van een goede referentie. Marquez haakte zijn RC213V aan bij Brad Binder, die in de eerste run nog geen geweldige indruk gemaakt had. KTM-rijder Miguel Oliveira was de eerste met een verbetering. Hij klom op naar de derde plaats. Quartararo was intussen op eigen houtje onderweg en verbeterde zich flink. Met een 1.45.187 verstevigde hij zijn koppositie.

Hij kon nog een laatste ronde doen, maar verbeterde zich niet meer. Hij moest wachten op de andere coureurs. Van die rijders was Francesco Bagnaia de eerste aan de finish. Hij klom op naar de tweede plaats op meer dan twee tienden van Quartararo. Johann Zarco kwam niet aan de tijd van zijn landgenoot, maar hij werd derde. Aleix Espargaro verbeterde zich, maar werd voorbijgereden door de beide Ducatisten. Hij werd vierde voor Jack Miller. KTM-rijder Brad Binder verbeterde zich niet meer, hij werd zesde voor teamgenoot Miguel Oliveira. Alex Rins werd achtste en was teamgenoot Joan Mir net de baas. Franco Morbidelli kwam tot de tiende tijd.

Marquez kon geen goede Q2 afwerken, hetzelfde gold voor Pol Espargaro. De beide Repsol Honda-rijders eindigden op de elfde en twaalfde plaats.

