Kwalificatie 1: Geen verrassing voor Petrucci, Dovizioso grijpt net mis

Voor een zaterdag waren de tribunes op het Circuit Ricardo Tormo behoorlijk volgepakt, maar dat heeft alles te maken met het naderende afscheid van Valentino Rossi. Waar de Italiaan dit seizoen vaak in Q1 in actie moest komen, wist hij zich zaterdagochtend te plaatsen voor Q2. Wie zich bij Rossi en de negen andere coureurs zou voegen, moest blijken in de eerste vijftien minuten durende Q1. Pol Espargaro kwam in die sessie niet aan de start na zijn crash in de ochtend. De Spanjaard is voor verder onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis en het is nog zeer de vraag of hij zondag kan racen.

Danilo Petrucci, ook bezig aan zijn laatste Grand Prix, opende het bal met de snelste tijd. Die 1.31.104 hield echter niet lang stand toen merkgenoot Brad Binder en Alex Rins eronder doken. De Suzuki-man ging met 1.30.675 aan kop in de sessie, zijn tijd was een paar tienden sneller dan Binder. De tweede run moest echter uitsluitsel brengen en de tegenstand kwam uit onverwachte hoek. Andrea Dovizioso heeft een behoorlijk sterk weekend achter de rug en plaatste zich een paar minuten voor het eind even voor Q2 toen hij de tweede tijd reed.

Binder reageerde echter vlotjes met een 1.30.808 en de Zuid-Afrikaan kwam daarmee terug op de tweede plek. Alex Marquez was intussen gevallen waardoor de kwalificatie van de LCR Honda-man voorbij was. De gele vlaggen in de eerste sector zorgden ervoor dat de volgende ronde voor Binder en Dovizioso niet zouden tellen. Binder verbeterde zich in zijn allerlaatste ronde nog eens naar 1.30.788 en dat was genoeg voor plaatsing, zeker omdat de andere rijders niet meer tot een verbetering kwamen.

Rins en Binder gingen door naar Q2, Dovizioso start zondag als dertiende en dat is zijn beste kwalificatie sinds zijn MotoGP-rentree. Maverick Viñales werd vierde voor Iker Lecuona en Danilo Petrucci. Luca Marini werd zevende voor Enea Bastianini. Alex Marquez eindigde als voorlaatste, Miguel Oliveira kon geen potten breken en eindigde als tiende.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Valencia

Kwalificatie 2: Ducati bezet volledige eerste rij opnieuw

Met Binder en Rins was het veld voor Q2 compleet en kon ook Valentino Rossi begonnen aan de laatste MotoGP-kwalificatie uit zijn carrière. De routinier begon in het kielzog van Pecco Bagnaia aan de eerste vliegende ronde, maar maakte meteen een fout in de eerste bocht. Hij verloor de slipstream en moest het op eigen houtje klaren. De Ducati-coureurs waren intussen ontketend. Jack Miller klokte 1.30.325 in zijn derde vliegende ronde met Bagnaia op 1.30.340 in diezelfde ronde. Jorge Martin posteerde zich daartussen, maar klokte exact dezelfde tijd als Miller.

In de tweede run was Bagnaia weer aan zet en deze keer kon Rossi zijn protegé wel volgen. Waar Bagnaia met 1.30.118 naar de eerste plaats ging, klom Rossi kortstondig op naar de zevende plaats. Bagnaia zag dat er nog meer in de tank zat, hij deed nog een vliegende ronde en deed nog eens een tiende van zijn toptijd af. 1.30.000 was de nieuwe toptijd en dat was het wat betreft Bagnaia. De Italiaan ging bovendien in bocht 2 onderuit in zijn uitloopronde, daarmee waren zijn kansen voorbij. Jorge Martin was dat punt echter al voorbij en bezig aan een hele snelle ronde. De Spanjaard verbeterde zich nogmaals en dook onder de tijd van Martin. Met 1.29.936 pakte de MotoGP-rookie zijn vierde pole-position van dit seizoen.

Bagnaia eindigde als tweede terwijl Miller in zijn – snelle – laatste ronde ook crashte. De Australiër eindigde daardoor op de derde plaats. Joan Mir, Johann Zarco en Alex Rins eindigden op de tweede startrij. Voor de Suzuki-mannen was dat opnieuw een knappe opsteker na de problemen eerder dit seizoen.

Brad Binder werd zevende voor MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo, die niet verder kwam dan de achtste stek en op zes tienden van Martin bleef steken. Takaaki Nakagami werd negende en eindigde net voor Rossi in zijn laatste MotoGP-kwalificatie. De Italiaan begint zijn 342ste en laatste Grand Prix-race vanaf de tiende startplek. Franco Morbidelli en Aleix Espargaro maakten de ranglijst voor Q2 compleet.

De MotoGP Grand Prix van Valencia begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Valencia