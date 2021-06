Zarco ondanks valpartij op pole voor MotoGP Grand Prix van Duitsland

Nog voordat de kwalificatie op zaterdagmiddag kon beginnen, was duidelijk dat er een interessante statistiek zou sneuvelen. Fabio Quartararo ging op voor zijn zesde pole-position op rij. Marc Marquez scoorde op zijn beurt maar liefst tien keer op rij poles op de Sachsenring. Aangezien er op pole geen plek is voor twee coureurs, zou een van hen dus verlost worden van deze indrukwekkende reeksen. Omstandigheden voor de kwalificatie waren overigens snikheet met een buitentemperatuur van 31 graden Celsius.

Kwalificatie 1: Viñales stelt teleur

Q1 ging niet op het geplande tijdstip van start en dat had alles te maken met een kortstondige stroomstoring op de Sachsenring. Daardoor was er in bepaalde pitboxen geen stroom. Uiteindelijk konden coureurs negen minuten later dan gepland vertrekken voor het eerste deel van de kwalificatie. In die sessie kwamen een aantal grote namen in actie, waaronder Yamaha-coureur Maverick Viñales en MotoGP-wereldkampioen Joan Mir. Zij zouden het niet tot Q2 schoppen omdat ze aan het eind van de sessie geplaagd werden door gele vlaggen.

Nog voordat de chaos uitbrak op de Sachsenring reed Alex Rins een paar keer de snelste tijd. Uiteindelijk was een 1.20.644 genoeg om door te gaan naar Q2. Hij was iets sneller dan Pol Espargaro, die op een halve tiende bleef steken. Brad Binder deed een uiterste poging, maar kon zich niet meer verbeteren. Luca Marini en Enea Bastianini deden het niet onaardig, zij werden vierde en vijfde. Die laatste had het overigens nog aan de stok met Danilo Petrucci. Bastianini was langzaam onderweg en reed volgens Petrucci in de weg. De Tech3-man stak derhalve zijn middelvinger op om dat duidelijk te maken aan de rookie.

Valentino Rossi kende geen geweldige kwalificatie en bleef steken op de zestiende plaats. Hij was daarmee niet de langzaamste Yamaha-coureur, de andere rijders maakten het zo mogelijk nog bonter. Joan Mir werd zeventiende, een tegenvaller voor de wereldkampioen. Franco Morbidelli was rap onderweg in het slot van de sessie, maar kwam in de laatste bocht ten val. Gele vlaggen zorgden ervoor dat andere rijders zich niet meer konden verbeteren. Morbidelli werd achtste voor Petrucci en Iker Lecuona, die in de slotfase viel in de eerste bocht. Maverick Viñales kwam er helemaal niet aan te pas. Hij werd voorlaatste met 1.21.165, opnieuw een flinke teleurstelling voor de fabriekscoureur van Yamaha.

De Spanjaard hield alleen Lorenzo Savadori achter zich. De Aprilia-rijder ging halverwege de sessie onderuit en kwam niet meer in actie.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Duitsland

Kwalificatie 2: Crash brengt Zarco pole

Zo bleven er weer wat grote namen in Q1 steken, maar Alex Rins en Pol Espargaro mochten zich in Q2 melden. Zo was het twaalftal voor de tweede sessie compleet. Marc Marquez opende met 1.20.567 terwijl de eerste ronde van kwalificatiekanon Fabio Quartararo geschrapt werd na het overtreden van de track limits. Jorge Martin deed het vrij aardig, hij stoomde op naar de tweede plaats voor Aleix Espargaro. Niet veel later kwam de tweede ronde van Quartararo binnen en die was wel geldig. Met 1.20.437 ging hij op dat moment naar de voorlopige pole-position.

Jack Miller maakte weinig indruk in de eerste ronden, maar hij bleef zoeken naar een goede ronde. Hij was snel onderweg in de eerste twee sectoren, maar de derde sector is het probleem voor de Australiër. Na een mislukte eerste poging stoomde hij even later op naar de tweede plaats. Hij gaf zeven honderdsten toe op Quartararo.

In de laatste minuten zagen we de Moto3-toestanden. Coureurs waren aan het wachten op een goede referentie en stonden daardoor bijna stil op de baan. Mogelijk gaat de wedstrijdleiding nog ingrijpen na de aankondiging die in Barcelona gedaan werd. Quartararo liet zich niet afleiden, hij verbeterde zijn eigen tijd naar 1.20.247. Johann Zarco zat er net achter en verbeterde de tijd van zijn landgenoot met elf duizendsten van een seconde: Zarco had daarmee de toptijd te pakken.

Zarco bleef nog een rondje pushen en daar betaalde hij de prijs voor. In de vierde bocht ging Zarco hard onderuit en was zijn kwalificatie voorbij. Andere rijders konden zich daardoor niet meer verbeteren door de gele vlaggen. Toen ook Takaaki Nakagami in de eerste bocht crashte, leek het helemaal voorbij. Alleen Jack Miller was nog onderweg in een snelle ronde die hij ook kon afmaken. Miller was rap onderweg, maar had een klein moment van onbalans aan de voorkant. Hij bleef daardoor steken op de vierde plaats.

Zarco pakte ondanks zijn valpartij de pole in Duitsland, hij versloeg Quartararo wiens reeks ophield bij vijf achtereenvolgende pole-positions. Aleix Espargaro pakte de eerste rij voor Aprilia met Miller en Marquez op de vierde en vijfde plaats. Miguel Oliveira kwam er niet aan te pas en werd zesde voor Jorge Martin en Pol Espargaro. Nakagami eindigde na zijn crash op de negende plaats voor Francesco Bagnaia en Alex Rins. Alex Marquez was de hekkensluiter.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Duitsland