Quartararo snelt naar pole in schitterende kwalificatie Franse GP

Veel tijd hebben rijders dit weekend niet gehad om op een droge baan te trainen, maar voor de kwalificatie van de Grand Prix van Frankrijk waren de omstandigheden heel aardig. Met de lastige omstandigheden op het circuit van Le Mans was het cruciaal om een goede kwalificatie af te werken, maar dat bleek nog geen sinecure voor sommige hoofdrolspelers in het WK-klassement.

Kwalificatie 1

Joan Mir, de tweede uit de WK-stand, kwam onder andere in actie tijdens het eerste deel van de kwalificatie. Hij plaatste zich zaterdagochtend niet bij de eerste tien en ook in de eerste run in Q1 ging het nog niet van een leien dakje. Hij maakte een fout in zijn tweede vliegende ronde en stond daarmee slechts vijfde. Ducati-mannen Francesco Bagnaia en Danilo Petrucci gingen daarentegen aan de leiding voor Takaaki Nakagami en Alex Marquez.

In de tweede run werd de lat vervolgens nog hoger gelegd. Petrucci deed dat met een 1.31.952, tot dan toe de snelste ronde van het weekend. Hij was daarmee zeker van een plek in Q2. Alle ogen waren echter gericht op Mir. Hij verbeterde zich naar een 1.32.418 maar Bagnaia toepte over. Mir verbeterde zich nogmaals naar een 1.32.187, maar wederom wist Bagnaia te counteren met een 1.32.054. Nakagami maakte het nog erger voor Mir door de derde tijd te rijden. Mir bleef daarom steken op de vierde plaats in Q1 en de veertiende startplaats voor de GP van Frankrijk.

Aleix Espargaro eindigde als vijfde voor Alex Rins en Brad Binder, die in de slotfase crashte en daarom op P7 bleef steken. Alex Marquez werd achtste voor Bradley Smith, Iker Lecuona, Stefan Bradl en hekkensluiter Tito Rabat.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Frankrijk - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Vier Yamaha's, vijf Ducati's, twee KTM's en een Honda: Zo zag het veld eruit voor de tweede en beslissende kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Frankrijk. Quartararo opende het bal met een 1.31.665, hij was iets minder dan een tiende sneller dan Francesco Bagnaia. Yamaha-collega's Morbidelli en Maverick Viñales - die een tweestopper deed - volgden op de plaatsen drie en vier. Bagnaia was kort daarna aan nog een snel rondje bezig, maar werd gehinderd door Miguel Oliveira en brak zijn run af.

In de slotfase van de sessie opende Andrea Dovizioso het bal. De coureur, die sinds Motegi niet meer op pole stond, klokte de tweede tijd met een 1.31.747 en naderde Quartararo tot op acht honderdsten van een seconde. Cal Crutchlow was intussen ook bezig aan een dijk van een ronde, hij zette zich achter Quartararo op de tweede plaats. Jack Miller was echter nog sneller onderweg, de Australiër klokte een 1.31.537 en dook onder de tijd van Quartararo. De bal lag echter nog een keer bij Quartararo, die nog aan een snelle ronde begonnen was.

Met vier snelste sectoren was de Fransman opnieuw de snelste en pakte hij voor de derde keer dit seizoen pole. Millers tijd bleef staan, hij werd tweede voor Danilo Petrucci. Crutchlow werd op het laatste moment van de eerste rij verstoten, hij eindigde als vierde voor Maverick Viñales en Andrea Dovizioso. Francesco Bagnaia werd zevende voor Pol Espargaro en Johann Zarco. Valentino Rossi werd tiende voor hekkensluiters Franco Morbidelli en Miguel Oliveira.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Frankrijk - Kwalificatie 2

Vrije training 4

De vierde vrije training was voor coureurs een belangrijk moment om het racetempo te testen. Een onderbreking was echter nodig nadat de motor van Miguel Oliveira de geest gaf. Er kwam behoorlijk wat rook uit de KTM RC16 van de Portugees, die snel van de baan ging. Jack Miller kwam goed weg nadat hij bijna ten val kwam door de olie op de baan, een rode vlag was het logische gevolg.

Met zeventien minuten te gaan werd de vierde training hervat. Kort daarna kwam Miguel Oliveira ten val, een vervolg van een toch al ongelukkige sessie. Na de Dunlop-brug ging hij tegen de vlakte, maar hij kon zijn machine zelf terug naar de pits brengen. Ook Suzuki-rijder Alex Rins maakte een buiteling, hij bleef daarbij ongedeerd.

Fabio Quartararo was na dertig enerverende minuten de snelste voor Franco Morbidelli, Maverick Viñales en Valentino Rossi. Pol Espargaro eindigde op de vijfde plaats voor Danilo Petrucci en Takaaki Nakagami. Jack Miller klokte de negende tijd terwijl Oliveira op P9 bleef steken, nipt voor Cal Crutchlow.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Frankrijk - Vrije training 4