Quartararo verslaat Viñales in strijd om pole in Andalusië

Voor de eerste keer in de geschiedenis van het wereldkampioenschap worden er twee achtereenvolgende GP's op hetzelfde circuit gehouden. Met alle informatie die coureurs in de voorbije dagen verzameld hebben, kon de lat nog hoger gelegd worden voor de kwalificatie. Met het trainingstempo van de rijders in VT4 was andermaal duidelijk dat de kwalificatie van cruciaal belang zou zijn voor de rangorde in de race.

Kwalificatie 1: Dovizioso en Marquez eruit in Q1, Alex Marquez crasht

Het komt niet vaak voor dat de eerste twee uit het wereldkampioenschap van een jaar eerder tegelijk in actie komen tijdens de eerste sessie van de kwalificatie, maar dat was zaterdag wel het geval. Andrea Dovizioso verscheen aan de start, net als Marc Marquez. De coureur had in totaal 28 ronden gereden op zaterdag en was veroordeeld tot Q1, maar de pijn in zijn schouder bleek zelfs voor de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen te veel. Na een enkele outlap bracht Marquez zijn Honda RC213V weer binnen en liep hij door de pitbox naar achteren en ging hij naar de vrachtwagen van Repsol Honda. Niet veel later bevestigde Honda dat hij niet weer in actie zou komen in Q1.

Elf andere rijders kwamen wel in actie. Na de eerste run was KTM Tech 3-rijder Miguel Oliveira de snelste met een 1.37.355. Franco Morbidelli stond daarachter op de tweede plaats, maar het meest opvallende was dat Dovizioso diep in de problemen leek te zitten. In de eerste run kwam hij slechts tot een 1.38.441, hij verbeterde zich vervolgens naar een 1.37.656 maar dat was niet genoeg voor plaatsing. Dovizioso kwam daarna geen steek verder en zag zelfs nog hoe Cal Crutchlow hem passeerde. De Brit eindigde als derde in Q1 en plaatste zich net niet, maar hij maakte de misère voor Dovizioso nog groter.

De Q2-plekken van Oliveira en Morbidelli bleven ongewijzigd. Na Crutchlow en Dovizioso eindigde Johann Zarco op de vijfde plaats voor Aleix Espargaro en Iker Lecuona. Tito Rabat eindigde op de achtste plaats voor Bradley Smith. De geblesseerde Alex Rins reed een 1.38.601 als snelste tijd.

De problemen voor Repsol Honda werden nog groter toen ook Alex Marquez in de slotfase van de sessie ten val kwam. De jongeling gleed onderuit in bocht 5 en hield - net als zijn broer zes dagen eerder - zijn rechterarm vast terwijl hij zichzelf in veiligheid bracht. HRC bevestigde even later dat de Moto2-wereldkampioen zonder 'serieuze blessures' in de box gekomen was. Marc Marquez start zondag - als hij besluit te starten - vanaf de 22ste startplaats.

Update: Kort na de kwalificatie bevestigde HRC Honda dat Marc Marquez niet meer in actie komt tijdens het restant van het raceweekend.

Uitslag Grand Prix van Andalusië - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2:

Zonder Marquez en zonder Dovizioso kwamen twaalf coureurs in actie tijdens het tweede en beslissende deel van de kwalificatie. Het duel om pole leek daarom te gaan tussen Viñales en Quartararo, de beide mannen die vorige week ook de dienst uitmaakten op het Circuito de Jerez. Omstandigheden waren echter langzamer, een ronderecord zat er tijdens deze sessie niet in. Na de eerste run ging Viñales aan de leiding met een 1.37.102, maar Quartararo had op dat moment nog niet het achterste van zijn tong laten zien.

Pas in de tweede run kwam de WK-leider op stoom en reed hij een 1.37.007. Dat bleek de tijd te zijn waarmee Quartararo voor de tweede keer op rij pole-position pakte. Viñales was in de absolute slotfase nog de snelste, maar hij ging daarbij even buiten de baan in bocht 7. De 1.36.907 van de Spanjaard werd daardoor vrijwel direct verwijderd en zo stond Quartararo voor de tweede maal op pole-position.

Francesco Bagnaia zorgde voor een verrassing door de derde plaats in Q2 te pakken. Bagnaia eindigde op anderhalve tiende, net voor zijn mentor Valentino Rossi. De 41-jarige Italiaan werkte een sterke kwalificatie af en kwam als vierde aan de finish. Miguel Oliveira was verrassend genoeg de snelste van de KTM-rijders. De Portugees klokte een 1.37.344, net voor Franco Morbidelli en Jack Miller. Takaaki Nakagami eindigde op de achtste plaats, hij was aan het pushen in een snellere ronde maar ging in de mist bij het insturen van de laatste bochtencombinatie.

Brad Binder was onderweg naar een plek als de snelste KTM-rijder, maar hij ging bijna onderuit in de laatste bocht en kwam daardoor niet verder dan de negende plaats. Joan Mir maakte de top-tien compleet voor Ducati-piloot Danilo Petrucci en Pol Espargaro. Espargaro ging in de slotfase van de kwalificatie onderuit bij het insturen van bocht 2.

Uitslag Grand Prix van Andalusië - Kwalificatie 2

Vrije training 4: Nakagami snelste, Quartararo maakt indruk

Tijdens de vierde vrije training konden coureurs hun racetempo nog eens testen. In de extreem warme omstandigheden kwam ook wereldkampioen Marquez weer in actie. De coureur reed achttien ronden in de derde training en volgde dat in de vierde training op met nog eens tien ronden. In de eerste run van zes ronden reed Marquez rondjes 1.38-hoog. De tweede run ging echter wat moeizamer. Uiteindelijk eindigde Marquez op de zestiende plaats en was hij 0.999s langzamer dan lijstaanvoerder Takaaki Nakagami.

De Japanner was wederom sterk onderweg, hij klokte een 1.37.514 als snelste ronde. Hij was daarmee iets rapper dan Quartararo, die andermaal een sterk tempo liet zien. Pol Espargaro eindigde op de derde plaats voor Maverick Viñales. Franco Morbidelli kwam in de slotfase van de sessie nog naar voren, maar de Italiaan monteerde zachte banden om zijn Q1-sessie voor te bereiden.

Het racetempo van veel coureurs was indrukwekkend tijdens de vierde training, maar er waren ook een paar uitzonderingen. Valentino Rossi kwam niet ver naar voren en leek gedurende de sessie opnieuw problemen te hebben met de achterband. Rossi kwam met zowel de soft als de medium in actie, in de slotfase van de sessie klom Rossi op naar de elfde plaats.

Andrea Dovizioso had zijn machine op verschillende punten aangepast om sterker voor de dag te komen in de race van zondag. De Ducati-rijder kon niet veel uitrichten in de laatste oefensessie, hij eindigde op de veertiende plaats.

Uitslag Grand Prix van Andalusië - Vrije training 4