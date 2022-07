KTM heeft werkwijze veranderd: “Kwalificatie moet beter”

KTM begon ijzersterk aan het MotoGP-seizoen met de tweede plek van Brad Binder in Qatar gevolgd door een overwinning van Miguel Oliveira in Indonesië. Sindsdien is echter gebleken dat de KTM RC16 niet zoveel vooruit is gegaan als eerder gedacht werd. De machine is te wisselvallig en meermaals is gebleken dat het benutten van de zachte band in de kwalificaties een probleem is. Het heeft ervoor gezorgd dat de coureurs op zondag steeds veel inhaalacties moesten plaatsen om punten te scoren. Dat is Brad Binder heel aardig gelukt. Met uitzondering van de Portugese Grand Prix scoorde hij in elke race punten, slechts in één van zijn finishes eindigde hij buiten de top-tien.

“Het was een bitterzoete eerste seizoenshelft”, taxeert Guidotti, die sinds het begin van dit seizoen actief is voor KTM. “De start was geweldig, maar daarna hebben we op sommige circuits best wel wat problemen gehad. In de laatste vijf races ging het weer redelijk. Onze resultaten zijn grotendeels bepaald in de kwalificaties en daar moeten we beter worden. Het racetempo is goed en onze rijders steken er enorm veel energie in.” De verbetering van de RC16 ligt in de kwalificaties, zegt Guidotti. “Als we in de kwalificatie verder naar voren staan, kunnen we in de race ook voor podiums vechten. Dat is de sleutel voor ons op dit moment.”

Vorig jaar hadden de rijders van KTM te veel afleiding in de pitbox omdat ze erg veel verschillende onderdelen moesten testen. Dat heeft invloed gehad op de prestaties van het merk, weet Guidotti. Al geeft hij ook toe dat bepaalde routines er nog in moeten slijten bij het relatief jonge team. “We moeten ons verbeteren in die kwalificaties, maar we hebben ook onze werkwijze ten opzichte van vorig jaar veranderd. Het gaat om automatismen die voor het team makkelijker moeten worden. Als we dat eenmaal onder de knie hebben, staan we er zeer zeker beter voor.”