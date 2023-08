Al in 2021 werd duidelijk dat KTM een pad voor Pedro Acosta richting de MotoGP had uitgestippeld dat hem in 2024 in de koningsklasse moest brengen. Over een half jaar moet het zover zijn en eerder dit jaar besloot het toptalent om deze verbintenis te honoreren, maar de Oostenrijkse fabrikant zit nu met een probleem. Bij het fabrieksteam hebben Jack Miller en Brad Binder allebei een doorlopend contract - in het geval van de Zuid-Afrikaan nu zelfs tot en met 2026. Tegelijkertijd lijken ook de coureurs van Tech3 GasGas, dat eveneens met KTM's racet, nu ook zekerheid te hebben over hun toekomst. Augusto Fernandez vertelde tijdens de Britse GP dat hij een nieuwe deal voor 2024 heeft getekend, terwijl Pol Espargaro in Oostenrijk herhaalde dat hij veilig is door zijn tweejarige contract.

Daardoor heeft KTM vijf coureurs voor de vier motorfietsen die het in 2024 op de grid heeft staan. Het merk uit Mattighofen heeft wel geprobeerd om haar aanwezigheid in de MotoGP uit te breiden door met Dorna Sports te praten over de mogelijkheid om de twee vrijgekomen plekken van Suzuki op te vullen. De promotor reserveert die plaatsjes echter voor het geval dat een nieuwe fabrikant zich meldt. Ook heeft KTM bij Gresini en LCR een hengeltje uitgegooid voor het leveren van motoren vanaf 2024. Het eerstgenoemde team tekende recent echter een nieuwe deal met Ducati, terwijl LCR zich houdt aan het doorlopende contract met Honda.

Afgelopen weekend reed de MotoGP in Oostenrijk en eigenlijk werd verwacht dat KTM daar duidelijkheid zou scheppen over de invulling van de zitjes. Op de Red Bull Ring weigerde KTM's motorsportbaas Pit Beirer echter uitsluitsel te geven. "Ik moet je teleurstellen, er is geen nieuws. We kondigen niets aan. We blijven praten en proberen iets nieuws te creëren, want we willen blijven werken aan een oplossing voor iedereen. We willen onze coureurs niet verliezen", zei Beirer in de world feed van de MotoGP. Ook over een eventuele deadline wilde hij weinig kwijt. "Ik heb mezelf een deadline opgelegd en de technici hebben dat ook gedaan. Ze zeggen dat ik het nu ongeveer moet zeggen als ik extra motoren op de grid wil hebben. Maar vergeef me dat ik die datum niet ga vertellen."