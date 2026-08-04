KTM vervangt Maverick Viñales met Espargaró voor Britse GP

Maverick Viñales mist dit weekend de Grand Prix van Groot-Brittannië vanwege een blessure, waarbij Tech3 KTM’s MotoGP-testrijder Pol Espargaró als zijn vervanger wordt ingezet.

Naar aanleiding van het bericht van Motorsport.Omdat Viñales mogelijk de rest van het jaar aan de kant staat, heeft KTM bevestigd dat de Spanjaard niet in actie komt op Silverstone, terwijl hij verder herstelt van de schouderblessure die hij in juli 2025 op de Sachsenring opliep.

KTM verklaarde dat de beslissing is genomen “na verder overleg tijdens de zomerstop, en een recent bezoek aan het Red Bull Athlete Performance Centre (APC)”.

De verklaring verwees echter alleen naar de afwezigheid van Vinales bij de Britse GP, zonder indicatie van wanneer - of of - hij terugkeert op de RC16.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Tijdens de zomerstop bleven we zoeken naar de reden waarom ik de kracht in exorotatie in mijn linkerarm niet terugkreeg, terwijl de endorotatie de afgelopen maanden aanzienlijk was verbeterd,” zei Vinales, die dit seizoen nog niet hoger dan 11e is geëindigd.

“Verdere medische onderzoeken toonden aan dat, hoewel mijn supraspinatus volledig is genezen, ik ook een kleine scheur in de infraspinatus heb die we pas vorige week hebben opgemerkt. We werken nu aan het beste herstelplan. Het is niet het beste nieuws, aangezien het tweede deel van het seizoen nu begint. Ik weet niet hoelang het gaat duren, maar ik zal alles - zoals altijd - in dit herstel steken.”

Nu Viñales aan de kant staat, maakt Espargaró zijn eerste Grand Prix-optreden van 2026 in de 12e ronde van het seizoen op 7-9 augustus. De Spanjaard, die eind 2023 uit de MotoGP stapte, kwam vorig jaar een handvol keren in actie, opnieuw als vervanger van een geblesseerde Viñales.

Afgelopen weekend werd er gemeld dat Espargaró uiteindelijk Viñales’ plek voor de rest van het seizoen zou kunnen innemen.

Laatstgenoemde heeft dit jaar moeite gehad om zijn oude vorm terug te vinden, waarbij de beperkingen door zijn schouderblessure een aanzienlijke tol hebben geëist van zijn prestaties. Een extra operatie in april kon het probleem niet verhelpen, aangezien zijn schouder enkele maanden later nog altijd niet volledig hersteld is.

De timing van de blessure heeft ook een zware klap toegebracht aan Vinales’ MotoGP-toekomst, waarbij de 31-jarige onlangs toegaf dat zijn kansen om in 2027 op de grid te blijven zo goed als verkeken zijn.

Hij heeft ook herhaaldelijk kritiek geuit op het management van KTM over de manier waarop het zijn contractsituatie heeft aangepakt, wat de relatie tussen de twee verder onder druk heeft gezet.

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