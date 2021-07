KTM: Vertrouwen in eigen opleiding betaalde zich snel uit

Espargaro reed sinds 2017 voor KTM, maar kreeg voor dit seizoen de kans om op te stappen bij de Repsol Honda-formatie. KTM moest daardoor op zoek naar een nieuwe rijder en kwam uit bij Brad Binder, op dat moment een debutant in de MotoGP. Miguel Oliveira werd bovendien gepromoveerd naar de formatie, hij zou aanvankelijk voor Tech3 rijden. Zij komen beide uit het KTM-opleidingstraject. De promotie voor Binder en Oliveira kwam een jaar eerder dan verwacht, maar is blij met de stap die gezet is.

“We hebben samen veel ups en downs gehad, maar we hebben nooit een moment gehad waarop ze aan ons getwijfeld hebben en wij hebben nooit getwijfeld aan deze twee jongens”, aldus Beirer in gesprek met Motorsport.com. “We zagen Pol vertrekken en hebben naar andere grote namen gekeken, maar al snel kwam de beslissing dat we naar ons eigen programma zouden kijken. Met de Rookies Cup, Moto3 en Moto2 heb je een goede route om met KTM naar de MotoGP te gaan. Ik denk dat we iets eerder dan gepland op ons eigen systeem vertrouwd hebben, maar nu ben ik ontzettend blij dat we dat gedaan hebben.”

Geen paniekvoetbal na moeilijke start

Binder en Oliveira wonnen drie races voor KTM in 2020, maar het merk kampte met problemen aan het begin van dit seizoen. In de eerste vijf races scoorde Oliveira geen enkele top-tien terwijl Binder een vijfde plaats uit het vuurt sleepte in Portugal. Tijdens de Italiaanse GP introduceerde KTM een nieuw chassis en dat zorgde voor een ware metamorfose. Oliveira scoorde drie podiums op rij met een overwinning in de Grand Prix van Barcelona. Beirer sprak zijn waardering uit voor de coureurs, die zich niet gek lieten maken na een moeilijke openingsfase van het seizoen.

“Ze bleven heel rustig in een moeilijke periode, ze gaan niet direct met een ander team of een andere fabrikant om tafel”, aldus Beirer. “Ze hebben vertrouwen. Als we laten weten dat wij niet blij zijn en dat we eraan werken, dan geloven ze ons. Ze zijn kalm gebleven en dat zorgt voor rust in de tent. Als de rijders nerveus worden, zorgt dat vooral voor onrust. We zijn heel trots op ons personeel en we hebben een aantal grote veranderingen doorgevoerd aan de motor. Ik weet niet wat het ons gebracht heeft, maar het verschil is goed te zien. Naast ons werk is het werk van de rijders nog belangrijker. Ze hebben een goed gevoel met de motor, het is geweldig wat ze sindsdien hebben laten zien. Het is voor mij vooral een teken van het karakter van dit team. Er is maar één team dat kan winnen, we zijn niets zonder onze goede coureurs. Dat is het enige meetpunt op een circuit.”