KTM slaat slag en verlengt contract MotoGP-testcoureur Pedrosa

Tussen 2006 en 2018 was Dani Pedrosa actief namens Honda in de MotoGP. In die periode behaalde hij 31 Grand Prix-zeges en eindigde hij drie keer als tweede in het kampioenschap, waardoor hij als een van de beste coureurs zonder MotoGP-wereldtitel wordt gezien. Na zijn besluit om eind 2018 te stoppen met fulltime racen maakte de Spanjaard de overstap naar KTM, waar hij als testcoureur aan de slag ging. In die functie heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de RC16 tot een machine die races kan winnen.

Het contract van Pedrosa bij KTM zou eind 2023 aflopen, maar inmiddels zijn de coureur en de fabrikant het eens over een contractverlenging. "Ik ben heel blij en dankbaar dat ik doorga bij KTM, want de afgelopen jaren zijn heel productief geweest", zegt de 37-jarige coureur. "We hebben geleidelijk progressie geboekt, maar het is altijd positief geweest. De coureurs komen dichter en dichter bij het front en hebben al goede resultaten behaald. We gaan proberen deze lijn door te trekken met de motor, want dat lijkt in de huidige MotoGP nog meer van essentieel belang. Ik ben blij onderdeel te zijn van dit team en ik kijk uit naar Misano, ook al was Jerez heel bijzonder voor mij met alle fans."

Pedrosa heeft als testrijder van KTM inmiddels enkele keren met een wildcard aan races deelgenomen. Zijn recentste optreden was de Grand Prix van Spanje, waar hij vriend en vijand verraste door de snelste tijd te rijden in de eerste training, gevolgd door een zesde plek in de sprintrace en P7 in de race op zondag. Volgende week staat Pedrosa in Misano opnieuw aan de start met een wildcard. Die deelname is van extra belang met het oog op de test die daags na de GP van San Marino plaatsvindt in Misano.