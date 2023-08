KTM twijfelde vooraf of Binder finish MotoGP Oostenrijk zou halen

Het MotoGP-seizoen 2023 verloopt vooralsnog op rolletjes voor Brad Binder, die als de nummer vier van het kampioenschap aan de Grand Prix van Oostenrijk begon. Op de Red Bull Ring, de thuishaven van werkgever KTM, verstevigde hij zijn positie in het klassement door in zowel de sprintrace als de Grand Prix de tweede plaats op te eisen. In beide races kon Binder aanvankelijk goed bijblijven bij uiteindelijke winnaar Francesco Bagnaia, om uiteindelijk toch op achterstand gereden te worden. De marge bedroeg zondag aan de finish ruim vijf seconden, iets wat volgens de Zuid-Afrikaan vooral te wijten was aan het gebrek aan grip bij het accelereren uit de bochten.

"Dit was een exacte kopie van de sprintrace. In dezelfde ronde en dezelfde bocht besefte ik dat ik niet naar voren ging en ik kon de sluipende start [van Bagnaia] zien. Toen ik alles verloor bij het uitkomen van de bochten, probeerde ik het goed te maken onder het remmen", vertelde Binder na afloop van de race. De risico's die hij onder het remmen hadden bijna desastreuze gevolgen. "Daarbij had ik enorme blokkeringen. Ik kwam op een punt waar ik de voorkant drie keer in één ronde verloor, waarna ik zei 'wees verstandig, anders haal je de finish niet'. Ik moest mezelf ietwat kalmeren, accepteren dat ik op sommige plekken tijd verloor en niet proberen om dat goed te maken op plekken waar dat niet echt mogelijk is."

Finish te danken aan werk monteurs op zaterdagavond

Vervolgens gaf Binder aan dat het voorafgaand aan de hoofdrace in Oostenrijk onzeker was of hij überhaupt de finish zou kunnen halen. Naar aanleiding van de sprintrace sloeg bij KTM de twijfel toe of de medium achterband het wel 28 ronden vol zou houden. "Ik moest dus verstandig zijn en proberen de achterband tot het einde in leven te houden, want voorafgaand aan de Grand Prix wisten we dat dit de uitdaging zou zijn. Ik wil mijn team bedanken, ze hebben het geweldig gedaan door mij naar het einde te loodsen. Zaterdagavond zag het er namelijk niet goed uit, maar ze hebben het voor elkaar gekregen."

Dat de finishvlag op zondag toch bereikt werd, is volgens Binder te danken aan zijn KTM-monteurs. Wel zag hij al vroeg in de race dat Bagnaia veel beter met zijn banden omging dan hijzelf. "Mijn jongens hebben het geweldig gedaan door mij van zaterdag op zondag zoveel meer remprestaties te geven. We hebben zaterdagavond tot laat gewerkt om alle details samen te brengen. Ik heb mijn best gedaan om het Pecco lastig te maken in het begin, maar tegen de vijfde, zesde ronde besefte ik dat hij op zijn achterband lette terwijl ik later in de race mogelijk tegen problemen zou aanlopen. Toen de achterband dropte, lukte het min of meer om het tot het einde vast te houden. Daar ben ik blij mee."