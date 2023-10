KTM-toptalent Acosta sluit extra Moto2-seizoen niet langer uit

De intentie van KTM om Pedro Acosta in 2024 in de MotoGP te laten debuteren bestaat al sinds 2021. Eerder dit jaar gaf de jonge Spanjaard, die momenteel op weg is naar de Moto2-wereldtitel, aan dat hij zijn doorlopende contract bij het Oostenrijkse merk honoreert en volgend jaar in principe in de MotoGP acteert. KTM heeft zichzelf vervolgens echter in de problemen gebracht door nog vier rijders te contracteren voor 2024: Brad Binder en Jack Miller bij het fabrieksteam, Pol Espargaro en Augusto Fernandez bij Tech3 GasGas. Sindsdien zoekt de fabrikant naar een oplossing, maar tot op heden is er nog geen oplossing gevonden.

Acosta zit daardoor nog in de wachtkamer en dus zit er niets anders op dan afwachten. Inmiddels sluit hij een langer verblijf in de Moto2 zelfs niet meer uit. "Het is nu nog onduidelijk en we hebben nog geen nieuws. Misschien blijf ik nog een jaar in de Moto2, dat weten we niet. Het zou altijd een van de twee richtingen op gaan, maar ik wilde het niet accepteren", legde Acosta voor de camera van DAZN uit. "Ik hou niet van het idee om nog een jaar in Moto2 te blijven, want ik wil de stap zetten richting de MotoGP. Dit is het juiste moment voor die stap, vind ik. We mogen echter nergens bang voor zijn. We moeten realistisch zijn en als we uiteindelijk niets kunnen doen, probeer ik mijn werk zo goed mogelijk te doen. Ik kan alleen wachten."

Mocht Acosta in 2024 nog een jaar in de Moto2 blijven, dan is het de vraag waar hij aan de slag kan. Veel plekjes zijn al ingevuld en ook zijn huidige werkgever KTM Ajo heeft het rijdersduo voor volgend jaar al rond. Met de huidige situatie kan het echter maar zo dat de 19-jarige coureur uit Mazarrón nog tot de seizoensfinale in Valencia moet wachten op uitsluitsel. Zelf ziet hij dat niet zitten. "Ik hoop het, maar momenteel weet ik niets en vraag ik het liever ook niet", zegt Acosta. "Ik heb niets te zeggen. Wellicht weten we het in Valencia nog niet. Het moet voor het einde van het seizoen zijn, maar we moeten wachten."

KTM-teambaas Francesco Guidotti bevestigt die lezing. Tijdens een van de vrijdagse trainingen van de MotoGP in Motegi kon hij nog geen uitsluitsel geven op welke termijn het management van KTM de knoop definitief doorhakt over de rijdersbezetting in 2024. "We bekijken het nog steeds per race. Ons hoofddoel is natuurlijk de wereldtitel van volgend jaar en daar werken we hard voor", verklaarde Guidotti. "Het is iets wat we vroeg of laat moeten beslissen en ik weet zeker dat we voor november klaar zullen zijn."