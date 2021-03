KTM raakt ‘niet ontmoedigd’ door tegenvallende MotoGP-test

Geen van de KTM-rijders stond tijdens de vijfdaagse MotoGP-test in Qatar in de top-vijftien. Miguel Oliveira werd zestiende, maar stond al op 1.3 seconde achterstand. Teamgenoot Brad Binder eindigde op de zeventiende plaats, en bewees zichzelf en zijn team met een aantal valpartijen geen geweldige dienst. Ook de Tech3-rijders schopten het niet ver. Iker Lecuona en nieuwkomer Danilo Petrucci eindigden op de 23ste en 24ste plaats. Het zorgt ervoor dat het lastig is om voorspellingen te doen over de vorm van KTM. Oliveira verklaarde dat het allemaal slechter lijkt dan het daadwerkelijk is.

“Qatar is een speciaal circuit en zeker dit jaar”, verklaarde technisch directeur Risse in gesprek met de collega's van Motorsport.com Duitsland. “We hadden geen normale wintertests in november en december. We konden veel ontwikkelen, maar heel weinig testen. De onderdelen die we konden testen, moesten we ook meteen zover voorbereiden dat we ze een week later aan de rijders konden geven. Het was wat dat betreft een andere situatie. We moesten in eerste instantie het programma afwerken en niet alleen kijken naar de rondetijden. We hadden een plan en moesten dat uitvoeren, maar de omstandigheden hielden geen rekening met ons. Een voorbeeld: je kunt geen aerodynamica testen als het hard waait, maar het is wel mogelijk om te testen welke invloed de wind op de motor heeft. Als er weinig grip is, dan moet je daar rekening mee houden en zaken opnieuw testen wanneer er meer grip is. Daar zijn we druk mee geweest.”

Bochtenwerk blijft een zwak punt

Risse is de eerste die toegeeft dat de tijden niet heel florissant waren voor KTM. Men raakt echter niet ontmoedigd door de resultaten. “We weten dat Qatar speciaal is, of we nu een goed of een slecht seizoen hebben, de resultaten in Qatar zijn altijd hetzelfde gebleven. We kunnen de sterke punten van onze motor niet echt goed vertalen in Qatar. Wat betreft het bochtenwerk hebben we nog een zwak punt en dat is duidelijk zichtbaar op andere circuits. Daar zijn we ons bewust van. Het geeft ons de mogelijkheid om eraan te werken en eens iets anders te proberen. Maar we moeten natuurlijk nog zien waar we staan als het raceweekend begint.”

De moeizame test is een aanslag op het vertrouwen van de coureurs, maar Risse maakt zich daar geen zorgen over. "Natuurlijk is het lastig, een coureur wil altijd bovenaan staan", vervolgde hij. "Onze rijders willen graag meer tijd om aan de afstelling van de motor te werken, aan de andere kant hebben de engineers tijd nodig om te werken aan de ontwikkelingen. Daar hebben we een balans in gevonden en daar moet een rijder mee zien te dealen. Ik moet zeggen dat onze rijders heel positief zijn. Ze weten wat ze kunnen doen, ze weten wat ze hebben laten zien en wat nog niet. Ze begrijpen dat we ons op deze manier door het programma moesten werken.”

