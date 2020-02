KTM en Tech 3 presenteren MotoGP-machines voor 2020

De machines van Red Bull KTM Factory Racing zijn nagenoeg hetzelfde gebleven, de kleurstelling van de KTM Tech 3-formatie is wel gewijzigd ten opzichte van afgelopen jaar. De mannen van Hervé Poncharal hebben gedeeltelijk afscheid genomen van de donkerblauwe kleur.

De 2020-versie van de KTM RC16 is een evolutie van de machine van vorig jaar. Met behulp van testrijder Dani Pedrosa heeft de renstal haar concept verder verfijnd. Het moet er in 2020 voor zorgen dat het team verder de aansluiting kan krijgen met de top van de MotoGP. KTM eindigde in 2019 voorlaatste bij de constructeurs en kon nog niet op structurele basis winst boeken. Wat betreft de punten dan toch, de achterstand in seconden werd wel telkens steeds kleiner.

Voor 2020 is Pol Espargaro een van de weinige vaste waardes bij de hoofdmoot van KTM. Johann Zarco nam na een desastreuze eerste seizoenshelft afscheid van het team, Brad Binder werd als vervanger aangesteld. De Zuid-Afrikaan zou in eerste instantie aan de slag gaan bij Tech 3, maar kreeg promotie toen Miguel Oliveira liever bij de satellietformatie bleef. Iker Lecuona is in 2020 de grote onbekende in de MotoGP, hij mag onder de vleugels van Poncharal debuteren op het hoogste podium.