KTM-teambaas benadrukt: "Marc Marquez rijdt in 2024 niet bij ons"

Al weken doen geruchten de ronde dat Marc Marquez op zoek is naar een alternatief voor Honda, al zegt de Spaanse MotoGP-coureur zelf voortdurend dat hij tot eind 2024 een contract heeft met het Japanse merk. Door zijn Red Bull-connecties wordt de zesvoudig wereldkampioen herhaaldelijk in verband gebracht met KTM. Die ploeg heeft altijd gezegd te vertrouwen op hun eigen jonge rijders.

De Honda-coureur en KTM-teambaas Pit Beirer zaten onlangs samen bij ServusTV. Toen Marquez door de presentator naar KTM werd gevraagd, begon de Spanjaard te lachen. "Ik heb gewoon nog een contract voor volgend jaar", antwoordde de 30-jarige rijder, die daarna lovend sprak over KTM. "Als je ziet hoe KTM zich heeft verbeterd! Ze stonden laatste en komen stap voor stap dichter bij. Nu zijn ze de op een na beste fabrikant. Zeer rap zullen ze de snelste zijn. De sleutel is ambitie. Met de engineers, de coureurs en het team zijn de juiste beslissingen genomen. Ik vind het geweldig wat ze bereikt hebben."

Ondanks alle lof en de respectvolle relatie rijdt Marquez in 2024 niet voor de Oostenrijkse fabrikant. Dit omdat er simpelweg geen plek meer is. Jack Miller en Brad Binder vormen tot eind 2024 de line-up bij KTM, terwijl Pol Espargaro en Augusto Fernandez nog doorgaan bij Tech3. Eerder dit jaar werd bevestigd dat ook Pedro Acosta naar de MotoGP verkast en zich bij KTM aansluit, maar alleen als er voldoende plek is en dat lijkt op dit moment niet het geval. "Ik heb al vijf coureurs onder contract en ik heb maar vier plaatsen", lacht Beier. "Dat wordt allemaal te ingewikkeld. Het is voor ons een compliment om met Marc geassocieerd te worden en dit van hem te horen. Heel erg bedankt! Op dit moment moeten we ons echter vasthouden aan ons eigen schema en ons eigen huiswerk. We willen steeds beter worden en het tegen Ducati opnemen. Ik vrees dat Marc volgend jaar niet bij ons komt. Zoals ik al zei, hij heeft een contract. We hebben het erover gehad en zijn antwoord was duidelijk."

KTM blijft mikken op twee extra MotoGP-motoren

Suzuki trok eind 2023 de stekker uit het MotoGP-project. Dit betekende dat er weer twee plekken vrijkwamen op de grid. KTM klopte bij Dorna aan en vroeg of het een tweede satellietteam mocht oprichten. De organisatie weigerde, want die wil de plekken aan een eventueel nieuw fabrieksteam geven. "We hebben duidelijk gemaakt wat we wilden", vervolgt Beirer. "Er zijn nu acht Ducati's. Dat is duidelijk de beste motor. Je moet wel heel goed zijn om als negende te eindigen. Als je derde wilt worden moet je eerst langs zes sterke Ducati's. Dat is niet in balans. Als Yamaha een stap maakt, dan zijn twee motoren beter en niet acht. Acht stuks is veel voor de balans van het kampioenschap."

Mocht KTM er wel in geslaagd zijn om naast het fabrieksteam en Tech3 nog een formatie op te richten, dan betekende dit niet automatisch dat Pedro Acosta en Marquez de line-up aldaar zouden vormen. KTM wil vooral meer zitjes voor eigen juniorrijders. "We doen de Red Bull Rookies Cup, de Moto3 en Moto2. We hebben veel junioren in de paddock en duidelijk de wens uitgesproken dat we nog graag twee plekken extra willen. Op die manier kunnen we de jeugd nog beter opleiden. We willen ook niet de toppers opgeven, omdat er een sterke rookie op komst is. Ik denk dat we nu voldoende gegroeid zijn en sterk genoeg zijn voor nog twee extra plekken. Dit betekent nog meer machines voor ons project. Wij gaan Dorna er komend weekend weer naar vragen."