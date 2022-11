KTM laat supertalent Pedro Acosta nu al proeven aan MotoGP

Het raceseizoen is misschien afgelopen, maar achter de schermen gaan de MotoGP-teams nog wel even door met de voorbereidingen op 2023. Diverse fabrikanten zijn deze week in Jerez neergestreken met hun testrijders. Onder meer Ducati-tester Michele Pirro en Aprilia-proefkonijn Lorenzo Savadori hebben veel meters gemaakt op het circuit in Andalusië. KTM is komende week van de partij met Dani Pedrosa, die al een paar jaar de kopman is van het testteam dat de Oostenrijkse fabrikant opgezet heeft.

Onderdeel van de privétest is dat Moto2-coureur Pedro Acosta een dagdeel mag rijden met de RC16, zo heeft Motorsport.com vernomen. Formeel is het een beloning op zijn succesvolle rookiejaar in de Moto2-klasse. De Spanjaard stond in de eerste helft van het seizoen enige tijd aan de kant met een dijbeenblessure, maar won bij zijn terugkeer in Mugello. Verder schreef hij de Grand Prix van Aragon en de Grand Prix van Valencia op zijn naam. Hij eindigde daarmee op de vijfde plek in het kampioenschap terwijl teamgenoot Augusto Fernandez de wereldtitel opeiste.

Het is de bedoeling dat Acosta in 2024 debuteert in de MotoGP bij KTM of GasGas. De Moto3-kampioen van 2021 kreeg al vroeg in het seizoen een aanbod van de Oostenrijkers voor een vroeg MotoGP-debuut. Vrijwel alle fabrikanten zitten achter de 18-jarige coureur aan. Het is nog niet duidelijk of Acosta direct naar het fabrieksteam gaat of dat hij eerst bij het satellietteam gaat rijden. In theorie is alleen de plek van Augusto Fernandez vrij, de huidige Moto2-kampioen tekende eerder een eenjarig contract. Pol Espargaro (GasGas), Brad Binder en Jack Miller (beiden KTM-fabrieksteam) hebben allemaal een meerjarige deal.