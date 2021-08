Moto3-sensatie Pedro Acosta debuteert in 2024 in MotoGP

Acosta kent een bijzonder goed debuutseizoen in de Grand Prix-paddock. In pas zijn tweede race mocht hij al naar de hoogste trede van het podium nadat hij de Grand Prix van Doha vanuit de pitstraat won. De 17-jarige rijder heeft dit seizoen al vijf races gewonnen en heeft in het Moto3-kampioenschap een flinke voorsprong van 41 punten. Hij werd eerder al in verband gebracht met een overstap naar de Moto2-formatie van KTM.

Nu Remy Gardner en Raul Fernandez de overstap maken naar de MotoGP, ligt de weg voor Acosta vrij om voor het team van Aki Ajo te gaan rijden. Motorsport.com heeft vernomen dat Acosta een rechtstreeks contract bij fabrikant KTM heeft getekend voor de duur van drie jaar. Hij rijdt in 2022 en 2023 voor Ajo in Moto2 en debuteert dan in 2024 in de MotoGP. De officiële bevestiging zou in de komende dagen moeten volgen.

Bronnen hebben aan deze website laten weten dat er geen clausule bestaat waarmee Acosta eerder kan overstappen naar de MotoGP. Daarmee wordt de druk weggehaald bij de rijder die zich kan focussen op de Moto2-klasse. De overstap van Moto3 naar Moto2 is wat betreft het rijden de grootste stap die een coureur in de GP-paddock kan maken.

Het is niet voor het eerst dat een Moto3-rijder in een dergelijk stadium vastgelegd wordt voor de MotoGP. Yamaha slaagde er in 2008 in om Jorge Lorenzo twee jaar voor zijn MotoGP-debuut vast te leggen. Brad Binder en Miguel Oliveira hebben beiden een doorlopend contract bij de fabrieksformatie van KTM. Binder tekende eerder dit jaar zelfs een deal waarmee hij tot het eind van 2024 vastligt bij KTM.

Bij Tech3 hebben Ajo-teamgenoten Gardner en Fernandez een contract voor 2022, laatstgenoemde heeft zelfs een tweejarige deal. Naar verluidt is Fernandez echter niet blij met de overeenkomst die gesloten is met KTM, de rijder heeft zelf geprobeerd om over te stappen naar Yamaha.

Het is nog niet duidelijk wie de teamgenoot van Acosta wordt in Moto2, maar naar verluidt is Marc VDS-coureur Augusto Fernandez de grootste kandidaat voor dat zitje.