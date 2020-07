KTM-rijders verschillen van mening over crash in eerste bocht

Oliveira werkte zaterdag de beste kwalificatie uit zijn MotoGP-carrière af en mocht als vijfde starten, maar na enkele honderden meters was zijn race klaar. De Portugees maakte door een oververhitte koppeling een slechte start en werd in de eerste bocht al bijgehaald door Binder, die als negende begonnen was aan de tweede race op Jerez. Bij het insturen van de eerste bocht zette Ducati-coureur Danilo Petrucci zijn machine aan de binnenkant bij Binder. De Zuid-Afrikaan schrok daarvan en kwam overeind. Daardoor raakte hij de achterkant van Oliveira die vervolgens tegen het asfalt smakte. Het voorval werd onderzocht door de wedstrijdleiding, maar zij concludeerden dat het een race-incident was.

“Ik dacht dat ik de enige was die aan de binnenkant zat”, verklaarde Binder, die later in de dertiende ronde crashte en uitviel. “Ik wist niet dat er iemand zou komen en ik zat al redelijk ver naar de binnenkant. Zodra het gebeurde wist ik wat er ging gebeuren. Ik zat meteen op het achterwiel toen ik de motor rechtop zat. Het was ongelofelijk. Voor mij was het verschrikkelijk, hij [Oliveira] is een goede vriend van me en hij is van KTM. Hij werkte ook nog eens zijn beste kwalificatie af, hij had een goede race kunnen rijden. Ik kan alleen m’n excuses aanbieden, ik leer hier weer van en ik doe m’n best dat dit nooit meer zal gebeuren.”

Binder 'te optimistisch'

Binder ging met KTM-teammanger Mike Leitner naar Oliveira om excuses aan te bieden na het incident. Op dat moment had Oliveira de beelden nog niet gezien en ging hij niet in discussie. Later, toen hij het incident wel had gezien, vond Oliveira dat Binder ‘te optimistisch’ was geweest. “Er zijn altijd verschillende versies, maar het is moeilijk om er als rijder iets van te zeggen”, verklaarde de Tech 3-rijder. “Nu ik de beelden bekeken heb denk ik dat Brad gewoon te optimistisch was bij het ingaan van de eerste bocht. Hij kon nergens heen en raakte mijn achterwiel. Ik ben gecrasht. We hebben gesproken met Mike Leitner en Brad. Ze hebben hun excuses aangeboden omdat we volgend jaar teamgenoten zijn en er moet geen frictie zijn tussen ons. Op dat moment had ik de beelden niet gezien en kon ik niet echt in discussie gaan. Maar na wat ik gezien heb stellen ze dus dat hij schrok van Petrucci en dat hij daarom overeind kwam. Dat is niet wat er echt gebeurde. We hebben twee verschillende verhalen en meningen, maar ik heb zijn verontschuldiging geaccepteerd en het hoort er nu eenmaal bij.”

Met medewerking van Lewis Duncan