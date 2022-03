KTM-rijder Binder topt eerste MotoGP-training van 2022 in Qatar

Na slechts vijf testdagen in Sepang en Mandalika sprong het licht vrijdagmiddag op groen voor de eerste officiële MotoGP-training van het nieuwe seizoen. De voorgangers in Moto3 en Moto2 hadden het circuit al enigszins schoongeveegd, maar qua racedata konden de coureurs weinig zinvols proberen tijdens de eerste training. De kwalificatie en race worden zoals bekend onder kunstlicht verreden. De oefensessie was voor coureurs een kans om opnieuw te wennen aan het nieuwe materiaal, dat de afgelopen winter ontwikkeld is.

Een paar teams maakten een sterke indruk in de eerste sessie. Suzuki aan de hand van Joan Mir en Alex Rins, maar vooral Honda met Takaaki Nakagami, Pol Espargaro én Marc Marquez. Geen van hen stond na de eerste training aan kop. Die eer was voor Brad Binder van het KTM-fabrieksteam. De Zuid-Afrikaan klokte 1.54.851 in de slotseconden van de training. Hij was een halve tiende sneller dan Nakagami. De eerste twee hadden in de slotfase van de sessie een medium-achterband gestoken. Rins was de enige die met de softs op de baan kwam, het bracht hem op de derde plaats voor het Honda-duo Espargaro en Marquez.

Franco Morbidelli was de beste van de Yamaha MotoGP-rijders in de openingssessie van het seizoen, hij werd zesde op vier tienden van Binder. Joan Mir kwam tot de zevende stek voor Aprilia’s Aleix Espargaro en Alex Marquez. Miguel Oliveira maakte namens KTM de top-tien compleet.

Het betekende overigens ook dat de Ducati’s nergens te bekennen waren in het linkerrijtje. Op de twaalfde stek was Jorge Martin de beste coureur van het Italiaanse merk, hij stond nipt achter MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo (elfde). Jack Miller werd dertiende voor Enea Bastianini en Maverick Viñales. Andrea Dovizioso kwam op de RNF Yamaha tot de zestiende plaats met Johann Zarco en Francesco Bagnaia op de plaatsen zeventien en achttien. Die laatste beleefde in de slotfase van de sessie een raadselachtige valpartij bij het insturen van bocht 6. De Italiaan ging op vrij hoge snelheid tegen de vlakte toen de voorband weggleed. Bagnaia bleef ongedeerd, maar was geïrriteerd door de plotselinge valpartij.

Van de vijf MotoGP-rookies was Remy Gardner de snelste in de openingssessie, hij werd negentiende. Twee nieuwkomers kregen te maken met een portie tegenslag. Kort na aanvang van de sessie raakte een stuk bodywork op de machine van Darryn Binder los. Hij kreeg daardoor een zwarte vlag met oranje bol en moest binnenkomen om het betreffende onderdeel te laten vervangen. Met nog een kwartier te gaan ging Gresini Ducati MotoGP-debutant Fabio di Giannantonio onderuit bij het uitkomen van de derde bocht. Hij kreeg daarmee de twijfelachtige eer als eerste coureur met een crash in het nieuwe seizoen, maar bleef gelukkig ongedeerd bij het incident.

De tweede MotoGP-training vindt bij zonsondergang plaats en begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.