KTM presenteert MotoGP-teams voor seizoen 2022

Na de doorbraak in het coronajaar 2020 kende KTM afgelopen jaar een tegenvallend seizoen. Er werd wel gewonnen - Brad Binder zegevierde in de chaotische Oostenrijkse Grand Prix - maar verder waren de rijders van het merk vooral heel erg inconsistent. Binder eindigde in het eindklassement op de zesde plaats, maar moest vaak vanuit de achterhoede starten. Zijn teamgenoot Miguel Oliveira won in 2020 nog twee races en zegevierde vorig seizoen in de Catalaanse GP, maar kwam in de tweede helft van het seizoen in een flinke vormcrisis terecht. Hij zakte weg tot de veertiende plek in het klassement nadat het er eerder op leek dat hij mee kon doen om de bovenste vier plekken.

Het gebrek aan constante resultaten was onder meer te wijten aan de bandenkeuze van Michelin, die niet paste bij de wensen van de coureurs. Ook kregen de fabrieksrijders veel testwerk te doen tijdens het seizoen, hetgeen de voorbereiding op de raceweekenden niet ten goede kwam. Beleidstechnisch is een en ander aangepast, bovendien is er de afgelopen winter geschoven met poppetjes. Mike Leitner is niet langer de technisch directeur en teammanager, hij krijgt een meer adviserende rol. Voormalig Pramac-teammanager Francesco Guidotti gaat zich buigen over het sportieve aspect bij KTM.

“Het is altijd belangrijk om beter te presteren dan het voorgaande jaar”, zei Guidotti, de nieuwe teammanager. “We moeten constanter presteren, vaker in de top-vijf en op het podium staan. We moeten een motor leveren waar de coureurs blij van worden, dan krijgen zij het juiste gevoel en kunnen ze vechten voor goede resultaten. Natuurlijk zitten ze nu in een belangrijke positie omdat ze moeten tonen hoe goed deze motor en het project is. Ze hebben nu twee tot drie jaar ervaring in de klasse, nu kunnen ze die ervaring ook daadwerkelijk gebruiken. Ze hebben al wat races gewonnen, de potentie is er zeker. Het is geweldig om te zien welke progressie KTM doorgemaakt heeft en wat ze tot nu toe gepresteerd hebben, die lijn willen we doorzetten.”

Wat betreft de rijders zit het fabrieksteam in rustig vaarwater. Binder is zelfs al zeker van een contract tot het eind van 2023, Oliveira’s overeenkomst met KTM loopt aan het eind van dit kalenderjaar af.

Tech3 gaat voor verjonging

Bij KTM Tech3 Factory Racing, het semi-fabrieksteam van de Oostenrijkse formatie, heeft men een volledig nieuwe line-up. Danilo Petrucci en Iker Lecuona bivakkeerden afgelopen seizoen in de achterhoede, van hen is afscheid genomen. Daarvoor in de plek komen twee jonge talenten. Remy Gardner en Raul Fernandez reden afgelopen seizoen voor KTM Ajo in Moto2 en domineerden samen het hele seizoen. Gardner ging in de laatste race aan de haal met de wereldtitel.

De zoon van voormalig 500cc-kampioen Wayne Gardner stond twaalf keer op het podium waarvan hij vijf keer zegevierde. Hij claimde daarnaast nog drie pole-positions. De prestaties van Fernandez, die in 2021 debuteerde in Moto2, waren zo mogelijk nog indrukwekkender. De Madrileen scoorde zeven keer pole-position en haalde acht overwinningen op een totaal van twaalf podiumfinishes. De sterkste Moto2-rijders van het voorbije seizoen voegen zich daarmee in 2022 op de MotoGP-grid.

Een pikant detail in het MotoGP-debuut van Fernandez is overigens dat de coureur helemaal niet voor KTM wilde rijden. Yamaha zat lange tijd achter de Spanjaard aan, maar uiteindelijk werd Fernandez toch vastgelegd door de Oostenrijkse fabrikant. Diverse keren sprak Fernandez daarover zijn ongenoegen uit, maar dat is tot nu toe tevergeefs geweest.

“Het begin van een nieuw seizoen is altijd intens, spannend en emotioneel”, zei KTM Tech3-teambaas Hervé Poncharal. “Voor ons wordt het een speciaal seizoen omdat we Remy Gardner en Raul Fernandez in het team verwelkomen, twee coureurs die eerste en tweede eindigden in het Moto2-kampioenschap. We hebben de afgelopen winter veel werk verzet om het team klaar te stomen voor 2022, zowel de motor als organisatorisch. Ook in het Tech3 KTM Factory Team is het een en ander veranderd en nu zijn we vooral klaar om te beginnen aan het testwerk. Met twee rookies verwachten we niet meteen mee te doen om het kampioenschap, maar ons doel is om de beste rookie van het jaar af te leveren. We hopen een paar sterke races te laten zien waarin we top-tien of zelfs top-vijf kunnen eindigen. Met coureurs als Remy en Raul mogen we dromen van mooie dingen.”

Het MotoGP-seizoen begint volgend weekend op 5 en 6 februari met de wintertest in Sepang. Op zondag 6 maart is de eerste manche van het kampioenschap in Qatar.

