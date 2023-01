KTM presenteert Miller en licht gewijzigde kleurstelling voor 2023

KTM begint in 2023 alweer aan haar zevende seizoen in de koningsklasse op twee wielen en doet dat met een licht gewijzigde kleurstelling. KTM heeft een paar nieuwe sponsoren, zoals Cupra en Mobil1, die nu op de motor te zien zijn. Verder wijkt de livery nauwelijks af van wat KTM de afgelopen jaren tentoonstelde. De presentatievideo, hierboven te zien, duurde dan minder dan twee minuten.

Het merk won in 2022 weliswaar twee wedstrijden, maar de prestaties waren te wisselvallig om op regelmatige basis mee te doen om de prijzen. Miguel Oliveira, die na het seizoen richting RNF Aprilia vertrok, won zijn wedstrijden op een nat Mandalika en een drijfnat Buriram. Brad Binder slaagde er niet in een race te winnen, maar eindigde wel drie keer op de tweede plek. In het kampioenschap kwam de Zuid-Afrikaan tot de zesde plek.

Met het vertrek van Oliveira slaagde KTM erin om Jack Miller vast te leggen. De Australiër voelde dat hij op een doodlopend spoor zat bij Ducati en besloot te verkassen. Via zijn manager Aki Ajo, die de teams van KTM in Moto2 en Moto3 runt, kwam Miller uit bij KTM. Thriller Miller tekende een tweejarig contract bij het team onder leiding van Francesco Guidotti, eerder al zijn oud-manager bij Pramac. Hij kwam in november al in actie tijdens de post-season test en werd donderdag officieel gepresenteerd als KTM-rijder.

“Het was geweldig om de reis van KTM tijdens mijn MotoGP-carrière te volgen, het team is gegroeid”, zegt Miller, die dit seizoen weer met een pak en helm van Alpinestars rijdt. “Het was mooi om als outsider te volgen, nu ben ik een insider en is het heel anders. Wat ze in korte tijd bereikt hebben met een gloednieuw project is heel erg indrukwekkend. Ik kijk uit om alles wat ik tot nu toe geleerd heb in de praktijk te brengen bij dit nieuwe team. Hopelijk kunnen we dan samen nog verder groeien.”

KTM hoopt het gat richting de concurrentie in 2023 te dichten. Om dat te bewerkstelligen nam het team onder meer aerodynamische specialisten over van Formule 1-team Red Bull Racing. Ook trokken enkele knappe koppen uit de Ducati-stal naar Mattighofen om KTM een handje te helpen.

Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 1 / 7 Foto door: KTM Images Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 2 / 7 Foto door: KTM Images Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 7 Foto door: KTM Images Motoren van Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 4 / 7 Foto door: KTM Images Motoren van Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 5 / 7 Foto door: KTM Images Motoren van Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 7 Foto door: KTM Images Motoren van Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 7 Foto door: KTM Images