De huidige technische reglementen van de MotoGP blijven tot en met 2026 gebruikt worden, maar in 2027 doen nieuwe regels hun intrede. De inhoud van de motorblokken moet dan verkleind worden van 1000 cc naar 850 cc, terwijl er ook wordt overgestapt op volledig duurzame brandstoffen. Daarnaast wordt er gesproken over verregaande veranderingen met betrekking tot de aerodynamica, waarmee afscheid genomen moet worden van de huidige beweging richting steeds grotere vleugels. De gesprekken tussen MotoGP en de fabrikanten over de nieuwe regels van 2027 verlopen volgens KTM-topman Pit Beirer voorspoedig.

"Er zijn enkele heel verstandige beslissingen genomen bij de reglementen voor 2027", vertelt de Oostenrijker bij de onthulling van de livery van GasGas Tech3. "Over het algemeen is het goed om wat van de extreme technologie weg te nemen die invloed heeft op de rijstijl, zodat de rijders weer iets meer tools hebben om te beslissen waar ze moeten remmen en inhalen en hoe ze de race en de voorband managen. Kijkend naar 2027 zijn het verkleinen van de motorinhoud, het verdwijnen van rijhoogteapparaten en het beperken van de grootte van de aerodynamische vleugels allemaal goede beslissingen. Iedereen lijkt zich er dus van bewust wat er gaande is en alles gaat de goede kant op."

Ondanks de aanstaande veranderingen is Beirer tevreden over hoe de MotoGP er momenteel voor staat. Wel ziet hij dat het kampioenschap één ding in het bijzonder goed in de gaten moet houden: de lengte van de kalender. Het oorspronkelijk geplande aantal van 22 Grands Prix in 2023 is in zijn ogen eigenlijk al ietwat te veel. "Het kampioenschap is geweldig, anders zouden we hier niet zijn. We genieten er enorm van. Door de komst van de sprintraces is het aantal wedstrijden verdubbeld, maar we houden ervan omdat we hiermee iets extra's geven aan de toeschouwers die naar de races komen. En iedereen thuis kijkt op zaterdag naar een race in plaats van een kwalificatie", zegt Beirer.

"We moeten echter voorzichtig zijn dat we niet over de limiet gaan. Ik maak er ook geen geheim van dat ons optimale aantal races rond de 18 zit, niet 22. Het is echter een wereldwijd kampioenschap, dus we willen betrokken zijn. We zullen niet te veel klagen, maar onze informatie is dat we met het huidige format liever twee of drie races minder hebben. Achter de sprintraces zou ik geen vraagtekens zetten, want ik denk dat ze goed zijn voor de sport."