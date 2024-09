KTM plant verandering in management MotoGP-team: "Er komt snel nieuws"

Hoewel hij een contract heeft dat tot eind 2025 doorloopt, weet Francesco Guidotti al dat bezig is aan zijn laatste maanden als teammanager van KTM in de MotoGP. Hij is door KTM op de hoogte gebracht van het vroegtijdige einde van de samenwerking. Hij trad begin 2022 in dienst na daarvoor bij Pramac te hebben gewerkt. Guidotti hoopt volgend jaar actief te blijven in de MotoGP, terwijl de Oostenrijkse fabrikant dan met een nieuwe teammanager aan de start verschijnt. Voor die rol heeft KTM in eerste instantie gekeken naar Dani Pedrosa, een van de huidige testrijders van het merk. De kleine Spanjaard heeft die aanbieding echter naast zich neergelegd.

Motorsport.com heeft vernomen dat KTM de bakens inmiddels heeft verzet naar de man die aan het roer staat van de KTM-structuur in de Moto2 en Moto3: Aki Ajo. De Fin is eigenaar en topman van de KTM Ajo-teams in de opstapklassen en krijgt volgend jaar in die hoedanigheid Collin Veijer onder zijn hoede in de Moto2. De verwachting is dat Ajo vanaf 2025 ook teammanager van het MotoGP-fabrieksteam van de fabrikant uit Mattighofen wordt en daar samen met sportief directeur Pit Beirer de lijnen moet gaan uitzetten. Ook hoopt KTM dat de rol van Pedrosa uitgebreid kan worden, zodat hij naast testrijder ook consultant van de gehele structuur wordt.

Op de vrijdag van de MotoGP in Indonesië heeft Pedrosa bij DAZN gereageerd op deze aanstaande veranderingen. "Alles is al besloten, maar logischerwijs kan ik geen informatie prijsgeven voordat Pit dat heeft gedaan", vertelt Pedrosa, die daarna de vraag krijgt welke werkzaamheden hij zelf de leukste vindt. "Ik hou vooral van het rijden op de motor", hint hij ernaar dat hij ook volgend jaar verder gaat met zijn rol als testrijder van KTM. Die werkzaamheden lijken overigens prima te combineren met een rol als consultant, waardoor hij mogelijk ook zijn zegje kan doen over de belangrijkste beslissingen. "KTM zal binnenkort nieuws naar buiten brengen", verzekert Pedrosa dan ook.

Qua personele bezetting gaat er in 2025 hoe dan ook iets veranderen bij KTM. Het merk neemt na het huidige seizoen na twee jaar afscheid van Jack Miller. Zijn plek in het team wordt overgenomen door de van GasGas Tech3 overkomende Pedro Acosta, die aan de zijde van Brad Binder komt te rijden.