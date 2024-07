Heeft KTM een plafond bereikt met MotoGP-motorfiets van 2024?

In de eerste drie Grands Prix van 2024 scoorden Brad Binder en Pedro Acosta in totaal drie podiumplaatsen voor KTM. Eerstgenoemde eindigde in Qatar zelfs maar een seconde achter winnaar Francesco Bagnaia. In de daaropvolgende zes Grands Prix bleef het podium echter ver buiten bereik voor de vier rijders van KTM. Zo was Acosta tijdens de recente Duitse GP de beste rijder op een RC16 met de zevende plek op veertien seconden van winnaar Bagnaia. Op de Sachsenring sprak Jack Miller uit wat in zijn ogen een van de oorzaken van de terugval is.

"Qua basis hebben we nu hetzelfde pakket als vorig jaar in Misano. Er is altijd een plafond en je moet dingen ontwikkelen en verbeteren om dat plafond te verhogen", concludeerde de Australiër, die eind dit jaar moet vertrekken bij KTM. "We zitten op een vergelijkbaar chassis als vorig jaar in Misano, toen het koolstofvezelchassis erbij kwam. We hebben sindsdien echter geen aanpassingen gedaan. Er zijn dus delen van de motorfiets waaraan we kunnen werken om de lat hoger te leggen."

Zoeken naar juiste ontwikkelingsrichting

Met dat koolstofvezelchassis baarde KTM vorig jaar opzien, zeker doordat testrijder Dani Pedrosa er meteen een podiumplaats mee behaalde. Binder en Miller maakten later dat seizoen ook de overstap, maar sindsdien is het niet gelukt om dat chassis verder te verbeteren. Het tekent de achterstand die KTM in de ontwikkelingsrace heeft opgelopen. De Oostenrijkse fabrikant stond de afgelopen jaren juist bekend om de introductie van diverse innovaties, maar inmiddels worden er zelfs amper upgrades gebracht. Ook Binder zag dat gebeuren.

"We hebben al een lange tijd geen update meer gehad", zei hij. De Zuid-Afrikaan benadrukte ook dat een gedegen ontwikkelingsplan belangrijker is dan alleen het introduceren van updates. "Belangrijker is echter dat we duidelijk moeten weten welke kant we op moeten gaan. We hebben op de Sachsenring veel gespeeld met de balans en we hebben eindelijk dingen gedaan die we niet eerder deden en die niet echt logisch zijn, maar die de motor wel iets beter maken. We moeten de zaken dus nog iets beter gaan begrijpen, daarna kunnen we onderdelen brengen die ons helpen."

Voor zo'n ontwikkelingsplan heeft KTM ook kennis nodig over de vlakken waar men momenteel tekortschiet. Miller weet wel waar zijn huidige werkgever het moet zoeken. "We hebben iets meer grip nodig en we moeten iets beter kunnen sturen. De topsnelheid is in orde, het motorblok is goed en het aeropakket is best sterk. We weten waar we staan qua voorkant van de motor", aldus de rijder uit Townsville. "Het is gewoon een kwestie van wat we nodig hebben om beter te kunnen sturen en iets meer grip aan de voor- en achterkant, zodat we sneller kunnen gaan, later kunnen remmen, eerder op het gas kunnen en hopelijk meer snelheid mee kunnen nemen door de bocht."