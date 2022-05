KTM overweegt Oliveira voor Tech 3: "Niet mijn droomplek"

De rijdersmarkt in de koningsklasse is momenteel behoorlijk onrustig. Dit komt vooral door de aankondiging van Suzuki eerder deze maand, dat het gaat stoppen met haar MotoGP-activiteiten. Daarmee komen twee topcoureurs vrij: voormalig wereldkampioen Joan Mir en Alex Rins. Ook Jack Miller lijkt niet zeker van een zitje bij het fabrieksteam van Ducati. Bij het het topteam van Honda wordt Pol Espargaro naar verluidt vervangen door Mir.

Rins liet bij de vorige race, in Le Mans, weten dat hij gesprekken voert met KTM. Ook Miller en Espargaro worden met de Oostenrijkse firma in verband gebracht. Miguel Oliveira komt nu uit voor het fabrieksteam. De 27-jarige Portugees won tot op heden vier races voor KTM in de MotoGP. De piloot uit Portugal liet vrijdag op Mugello weten dat KTM overweegt om hem volgend jaar weer te plaatsen bij Tech 3. Oliveira reed in 2019 en 2020 al voor het team onder leiding van Hervé Poncharal. "Dit is mij afgelopen week aangeboden", aldus Oliveira. "Ik zal het overwegen, maar het is niet de plek van mijn dromen."

KTM: praten met andere rijders

KTM-motorsportbaas Pit Beirer bevestigt de uitspraak. "Miguel werd hierdoor overvallen. Maar het is nog niet zeker dat hij naar Tech 3 gaat. We hebben tegen hem gezegd dat we met andere rijders praten en dat we later dit jaar willen bepalen wie waar rijdt. Er bestaat een mogelijkheid dat hij voor Tech 3 zal moeten rijden. Dat is het enige dat ik tegen hem heb gezegd. Hij moet hier bewust van zijn. Ik wil het overigens niet gebruiken als middel om hem bij ons te houden. Ik wil graag dat hij een KTM-rijder blijft, maar hij moet wel openstaan voor alle vier de plekken [in de MotoGP]. Hij vond dit niet leuk om te horen. Maar hij zei ook dat hij graag een KTM-rijder wil blijven."

Oliveira won in 2020 met Tech 3 de Grand Prix van Stiermarken en zijn thuisrace op Portimao. Dat seizoen werd hij negende in het WK. Vorig jaar was Oliveira met fabrieksmateriaal de beste in de Catalaanse Grand Prix en dit jaar pakte hij de winst in Indonesië. In het huidige kampioenschap bezet hij de elfde plek.