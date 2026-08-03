KTM overweegt Viñales per direct van de motor te halen

Maverick Viñales zou zijn plek bij het KTM Tech3-team voor de tweede helft van het MotoGP-seizoen 2026 kunnen verliezen. De constructeur onderzoekt momenteel hoe de Spanjaard zo snel mogelijk vervangen kan worden.

Voorlopig hebben de verantwoordelijken van het bedrijf uit Mattighofen, Pol Espargaró opgeroepen om hem te vervangen tijdens de GP van Groot-Brittannië, die komend weekend wordt verreden. Een vervanging die mogelijk kan worden uitgebreid naar de rest van het seizoen.

De beslissing van KTM Factory Racing komt voort uit de blessure waar Viñales sinds juli vorig jaar mee kampt, toen hij zijn linkerschouder blesseerde na een val op de Sachsenring, een kwaal die de coureur uit Roses nog altijd parten speelt.

Niettemin is de katalysator die de beslissing heeft versneld de enorme spanning die de laatste tijd duidelijk zichtbaar is geworden tussen de Spanjaard en Guenther Steiner, de nieuwe CEO van Tech3, het team waarvoor hij uitkomt.

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Viñales verbond zich aan KTM om in 2025 en 2026 voor de Franse formatie te rijden, maar met een contract dat hem rechtstreeks aan de fabriek bond. Na een zeer goede seizoensstart vorig jaar beloofde de constructeur hem een promotie naar het fabrieksteam. "In de winter zat ik in het fabrieksteam; nu weet ik niet eens waar ik ben", verklaarde Viñales tegenover Motorsport.com tijdens de afgelopen GP van Tsjechië.

In de overeenkomst behield KTM zich tot 30 juni de eenzijdige optie voor om de coureur, die van plan was in het oranje te blijven rijden, met nog een jaar te verlengen. Echter, het nieuws over de aanwinsten van Alex Márquez en Fabio Di Giannantonio voor het fabrieksteam en de stilte van Tech3 deden bij de 125cc-kampioen alle alarmbellen afgaan: "Als ik niet in MotoGP blijf, is er maar één schuldige: KTM", liet de coureur in Brno vallen.

De escalatie in het conflict nam tijdens de afgelopen Grand Prix van Duitsland in hevigheid toe: "KTM stuurde me een contract, ik tekende het en twee weken later zeiden ze me dat het niet geldig was", verklaarde Viñales, nadat hij zich erbij had neergelegd dat hij geen deel zal uitmaken van de grid van 2027.

Guenther Steiner llegó hace menos de un año a Tech3, procedente de la F1 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"We willen geen enkele last uit het verleden en daarom passen de mensen die met de groep verbonden waren misschien niet, niet alleen met Tech3 en KTM, maar met de groep in het algemeen", liet Steiner optekenen, die daarmee indirect ook [[LINK_2:Brad Binder de deur keihard voor de neus dichtgooide]].

Tegelijkertijd heeft Pit Beirer, sportief directeur van KTM, zich in deze hele confrontatie discreter opgesteld. De voormalige motorcrosser zei steeds dat hij de zomerpauze had aangewezen om de definitieve beslissing te nemen over de rijdersbezetting van Tech3 voor 2027. De realiteit is echter dat Luca Marini en Senna Agius volgend jaar de rijders zullen zijn die voor de Franse formatie uitkomen, in afwachting van de officiële aankondiging.

Met dit panorama probeert KTM de situatie zo snel mogelijk te beslechten en wil het geen risico lopen op een oorlog van over-en-weerverklaringen tijdens de elf Grands Prix die nog resten tot het einde van het seizoen. Dat is wat maakt dat het op dit moment onderzoekt welke formule het mogelijk maakt om Viñales van de motor te halen zonder gestraft te worden. Niet qua imago en ook niet financieel.