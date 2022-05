KTM komt op alle vlakken tekort: “We moeten risico nemen”

KTM staat vierde in het constructeurskampioenschap, vier punten voor Suzuki en zeventien punten voor hekkensluiter Honda. Die positie is grotendeels te danken aan de eerste twee races van het seizoen. Brad Binder werd tweede in de openingswedstrijd, Miguel Oliveira zegevierde daarna in Indonesië. Sindsdien klagen de coureurs steen en been over de RC16, de machine is op geen enkel vlak heel competitief.

“We moeten zorgen dat we beter remmen, beter door de bochten gaan en beter accelereren”, zegt Oliveira. “We zijn overal zoekende, er is niet echt specifiek een onderdeel waar we tekortkomen. Het team analyseert en ze hebben tijd nodig om te ontdekken waar we precies verder kunnen. Dan zien we ook waar we onze tijd verliezen, maar dat is niet zomaar gebeurd. Ik ben optimistisch over de toekomst, we moeten alleen wel blijven werken.”

Beide rijders van de hoofdmacht reden zondag op enig moment in de top-tien, maar Oliveira kwam na een crash niet aan de finish. Binder had op zijn beurt veel problemen in Q1, raakte aan het begin van de race een winglet kwijt na een aanraking met Johann Zarco en werd na een worsteling achtste. “We remmen niet zoals we zouden moeten”, zegt de Zuid-Afrikaan. “Het insturen van de bocht gaat niet optimaal en dat heeft ook weer invloed op de exit. Er zijn verschillende zaken waar we last van hebben. Ik weet dat ze op de fabriek hard werken en ik kijk ernaar uit om tijdens de test wat nieuws te proberen.”

Bij Tech3 was Remy Gardner al somber over de situatie van KTM. Hij verklaarde dat de rijders materiële hulp nodig hebben om vooruit te komen. Oliveira sluit zich daarbij aan. “We zullen van de fouten leren, maar we moeten risico’s pakken. We moeten nu te veel riskeren om snel te zijn en op een normale positie te staan. Dat is op dit moment het enige wat we kunnen doen om mee te doen. We geven de data en proberen progressie te boeken. Wat we ook presteren, we gaan door. Of het nu de vijfde of de zeventiende plek is. Dat is onze aanpak op dit moment.”

Elk weekend een nieuwe zoektocht

Het is voor KTM niet mogelijk om te switchen naar een ouder model van de RC16, bijvoorbeeld de motor die vorig jaar gebruikt werd. In feite heeft KTM geen enkele basis gevonden met de nieuwe motor: “We hebben niets met deze motor waarvan we zeggen: hier staan we, dit is waar we mee kunnen starten omdat we een goed tempo hebben. We moeten op elk circuit heel veel veranderen. Dat deden we in Jerez, ook in Le Mans weer. Daarmee kunnen we een beetje meedoen, alleen niet vooraan. We starten achteraan en dat willen we niet. We hebben veel meer potentie en hopen snel weer naar voren te staan.”

Voor Oliveira komen er twee goede wedstrijden aan met Mugello en Barcelona. Vorig jaar eindigde hij in de eerste op het podium, de tweede wist hij zelfs te winnen. Gevraagd of hij met dat vertrouwen naar die twee races kan reizen, reageert Oliveira: “Dat weet ik niet. We dachten dat we een goede afstelling gevonden hadden voor circuits waar het harde remmen en accelereren uit langzame bochten belangrijk is, maar dat is nu niet het geval. We moeten op vrijdag beginnen en zien hoe we het zwakke punt van de motor kunnen verbeteren. Dat is het enige, we moeten blijven werken en moeten zorgen dat we achter het team blijven staan.”