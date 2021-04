Bandenleverancier Michelin besloot voor dit seizoen de hardste band uit de allocatie te halen en die te vervangen door een zachtere compound. Dit tot ongenoegen van de KTM-rijders. De RC16 is juist een machine die aan de voorkant een stevige band nodig heeft om voldoende vertrouwen te geven. Tijdens de openingswedstrijden in Qatar waren de rijders van het merk genoodzaakt met de zachtere band te rijden, simpelweg omdat het te koud was voor de hardere compounds. Het verdwijnen van de hardste compound voorband is ‘een grote handicap’, vinden Oliveira en Binder.

“Het is duidelijk dat we op dat vlak flink in het nadeel zijn”, begon Binder nadat hij de vrijdagse trainingen in Portimao afsloot met de zeventiende plaats. “De hardste voorband die we nu gebruiken is te zwak. Het voelt aan als kauwgom en geeft geen vertrouwen bij het insturen van de bochten. Dat maakt het heel lastig, maar we moeten het hiermee doen. We proberen de afstelling aan te passen zodat we beter kunnen presteren.” Oliveira stond zijn teamgenoot bij: “Het is een grote handicap. Het was een hele goede band waar wij, Aprilia en Honda soms mee reden. Op dit moment moeten we het doen met een zachtere compound, we begrijpen niet waarom deze uit het assortiment is verdwenen.”

Zeker als de temperatuur op de circuits warmer wordt hebben meer coureurs een hardere compound nodig, verklaarde Oliveira: “Die band werkte goed als het asfalt 30 graden Celsius was. Nu zijn we op een circuit waar dat in deze tijd van het jaar makkelijk gehaald kan worden en dan rijden we in Qatar met een hardere band terwijl het daar veel kouder is. Het is een tegenstelling. We moeten het hier mee doen, maar ideaal het niet. We moeten zorgen dat we iets vinden.”

Sportief directeur Taramasso van Michelin gaf vrijdagochtend in gesprek met de world feed van MotoGP.com aan dat het al dan niet behouden van de band in stemming was gebracht tijdens een bijeenkomst van de Safety Commission. Volgens Taramasso hadden 21 rijders gestemd voor het vervangen van de band. Gevraagd naar deze uitspraak, zei Binder: “Ik geloof niet dat die bewering helemaal accuraat is. Ik heb er vorig jaar veel mee geracet en veel andere rijders ook. Ik weet dat iedereen in de Safety Commission aan het pushen is om de hardere band terug te krijgen in plaats van de band waar we nu mee rijden. Helaas is dat de realiteit. We moeten het nu met deze voorband doen.”