KTM: MotoGP-motoren 2027 op helft circuits niet langzamer dan nu

De MotoGP gaat na afloop van het huidige seizoen flink op de schop. Er wordt in 2027 een nieuw technisch reglement gelanceerd met enkele grote veranderingen. Zo wordt de motorinhoud verlaagd van 1000cc naar 850cc, wordt er paal en perk gesteld aan de vleugels op de motorfietsen, komt er een verbod op rijhoogteapparaten en betreedt Pirelli de sport als de nieuwe bandenleverancier.

Het gevolg is dat de nieuwe motoren minder downforce en minder vermogen produceren, wat tot suggesties heeft geleid dat de motoren een stuk langzamer worden dan de huidige machines - die in de afgelopen jaren vrijwel alle ronderecords hebben aangescherpt. Toch is niet iedereen het erover eens dat dit ook echt het geval gaat zijn in 2027.

Meer over de MotoGP-regels voor 2027: MotoGP MotoGP wil minimumsalaris voor rijders invoeren in 2027

Als de prestaties van de banden volgend jaar redelijk gelijk blijven aan dit jaar, dan zullen de nieuwe MotoGP-motoren niet op alle circuits veel langzamer zijn. Dat is de verwachting van Sebastian Risse, de technisch directeur van KTM, nadat hij in december de eerste test met de 850cc-motor in Jerez in goede banen leidde.

"Het hangt er echt van af. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de banden, maar als je alleen kijkt naar motorvermogen, dan zijn er circuits waar je met de huidige 1000cc-motoren bijna nooit vol gas geeft", vertelt Risse aan Motorsport.com. "Ik denk dus niet dat ze op circuits als Misano en Jerez langzamer zullen zijn, maar op sommige andere circuits natuurlijk wel. Dat is duidelijk."

"Op circuits met lange rechte stukken lijd je onder het verlies van de ride height devices. Toch denk ik dat dit een best gezonde manier is om ze langzamer te maken, omdat dit niet ten koste gaat van de show. Als ik kijk naar wat we geleerd hebben en hoe positief het ervoor staat met onze nieuwe motor, dan denk ik dat we op de helft van de circuits niet langzamer zullen zijn qua rondetijd."

Sebastian Risse denkt niet dat de nieuwe MotoGP-motoren op alle circuits langzamer zullen zijn. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De verwachting is dat de nieuwe MotoGP-machines in 2027 wat snelheid tekortkomen, maar ook dat de engineers er gedurende de reglementscyclus in slagen om met de doorontwikkeling weer wat goed te maken. Hoe lang dat gaat duren, is niet duidelijk, maar Risse vermoedt dat de fabrikanten er ieder jaar weer in zullen slagen om meer vermogen uit de 850cc-motorblokken te peuteren.

"Het gemiddelde van onze motorontwikkeling is dat we vijf, zes pk per jaar vinden. Dat geldt dus ook voor dit kleinere motorblok. Mogelijk vinden we nog meer, omdat dit een nieuw project is met aanvankelijk veel ruimte voor verbetering. Op een gegeven moment vlakt het dan af", aldus Risse. "Maar als we nu met 30 pk minder beginnen, dan blijft dat in de komende vijf jaar niet constant zo."