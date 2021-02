Analyse: De volgende stap voor KTM in de jacht op MotoGP-succes

KTM CEO Stefan Pierer zit nooit verlegen om een stevige uitspraak. Zijn firma moest na de successen in het motorcross en de rallysport ook op het hoogste niveau meedoen in de MotoGP. En zodoende debuteerde het merk in 2017 op het hoogste niveau. Aanvankelijk liep het niet geweldig, maar de investeringen in personeel en materiaal (zo’n 40 miljoen euro per jaar) betaalden zich al vrij vlot uit. Eind 2018 stond het merk voor het eerst op het podium, werd Tech3 binnengehaald als satellietteam en deed het merk een beroep op Dani Pedrosa als nieuwe testrijder. Het onderwerp ‘budget’ komt vaak langs in de gesprekken over KTM. Geld is vanzelfsprekend een belangrijk middel, maar een team moet de juiste personen op de plekken zetten en zij moeten in het belang van het project de juiste dingen doen om er een succes van te maken.

Jeugd scoort boven verwachting

“Het duurde elf jaar voordat we wonnen in Supercross, maar daarna wonnen we wel vijf kampioenschappen op rij. Het duurde zeven jaar voordat we de Dakar wonnen, maar daarna wonnen we achttien keer op rij. Het duurt misschien nog wel tien jaar, maar vroeg of laat zijn we dominant in de MotoGP”, onderstreepte Pierer zijn ambities vorig jaar nog maar eens in gesprek met Motorsport.com. Dat het succes al zo vroeg kwam, was ook voor hem een verrassing. Brad Binder deed vriend en vijand versteld staan met een overwinning in Brno. De MotoGP-debutant had eerder in het seizoen al mooie dingen laten zien, maar telkens kwam het er niet helemaal uit. In Tsjechië wel. Toenmalig teamgenoot Pol Espargaro had ook een uitstekende kans op de overwinning, maar hij kwam ten val na een aanrijding met voormalig KTM-rijder Johann Zarco.

Tekst gaat door onder de foto.

Racewinnaar Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Het was het begin van een bijzonder succesvol seizoen. Enkele weken later zegevierde Miguel Oliveira op de KTM Tech3-machine. Met een beetje geluk misschien, maar hij deed ’t wel. En het gebeurde uitgerekend op de Red Bull Ring, het thuiscircuit van KTM waar het ruim vier jaar eerder de eerste testmeters maakte met de RC16. Voor het team van Hervé Poncharal was de overwinning in de GP van Stiermarken het eerste MotoGP-succes in ruim 25 jaar. Daar bleef het niet bij. Het Portugese Algarve Circuit was door de coronacrisis aan de kalender toegevoegd en ook daar wist Oliveira te schitteren. Hij sloot het seizoen af met een tweede, buitengewoon dominante overwinning.

Aan het eind van 2019 zocht KTM naar iemand die de plek van de vertrokken Zarco over kon nemen. Oliveira had dat aanbod min of meer afgeslagen omdat hij zich goed voelde bij Tech 3 en crew-chief Guy Coulon, maar achteraf had Oliveira best de sprong in het diepe kunnen wagen. Binder kreeg die kans, maar een jaar later is ook Pol Espargaro – met een paar podiumplaatsen, maar zonder overwinning – ribbedebie bij KTM en doet Oliveira een stapje hogerop. Met twee seizoenen ervaring op de RC16 is hij straks de meest ervaren man binnen KTM. Jong dus, maar KTM lijkt hiermee de poppetjes op de juiste plek te hebben. Wat betreft coureurs heeft KTM één coureur van buiten aangetrokken: Danilo Petrucci komt van Ducati over naar Tech 3. Het wordt heel interessant om te zien hoe hij zich gaan redden op de RC16.

Tekst gaat door onder de foto.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Geen concessies, toch voordeel

We constateerden al dat KTM een jonge bezetting heeft qua rijders, maar buiten kijf staat dat de Oostenrijkse firma beschikt over een kundig en ervaren testteam met Dani Pedrosa en Mika Kallio. Dat is van bijzonder groot belang voor een jong project waarbij de ontwikkeling van de motorfiets nog in volle gang is. Pedrosa speelde, zo lieten meerdere kopstukken weten, een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe onderdelen. De Spanjaard reed ontzettend veel met verschillende onderdelen (de stroom updates bleef dankzij het budget van KTM maar komen) en scheidde het kaf van het koren. Kortgezegd: de goede onderdelen gingen door naar het raceteam en de ‘slechte’ onderdelen haalden de paddock niet eens. In de voorbereiding op races speelde Pedrosa – dankzij het vrijuit kunnen testen – ook een belangrijke rol. Onder andere op Spielberg, Misano en Brno kon Pedrosa met het bepalen van een basisafstelling belangrijk voorwerk doen voor de vaste rijders. Zij wisten op hun beurt hoe er ingespeeld moest worden op de feedback van Pedrosa.

Na drie overwinningen is KTM de voordelen van het onbeperkt testen en ontwikkelen van de fiets kwijt, maar de basis van de testrijders blijft belangrijk. Met een subtiele verandering heeft KTM zichzelf bovendien een goede dienst bewezen als het gaat om de technische filosofie van de fiets. Het buizenframe werd aangepast en heeft nu inzetten van aluminium. Daarmee kwam de motor van KTM meer in de buurt van het conventionele MotoGP-ontwerp. Op motorisch vlak stond KTM er aardig voor, maar was het verliezen van de concessies een aderlating. Maar juist op dat vlak heeft KTM een uitzonderingspositie gekregen. Omdat het project nog altijd vrij jong is, heeft KTM toestemming van de andere fabrikanten om – waar nodig – toch nog updates te brengen voor de krachtbron. Dat brengt volgens Oliveira een positieve verandering teweeg: “KTM heeft in het verleden al aangetoond dat ze ook stilaan een concept kunnen evolueren. Ik heb er dus vertrouwen in dat we niet achteruit zullen gaan.”

Vertrouwen voor de toekomst

De tegenstand in de MotoGP is bijzonder sterk en de verschillen zijn kleiner dan ooit, maar KTM heeft alle ingrediënten om de ambities van de grote baas waar te maken. Veel volgers van de MotoGP, ook ondergetekende, zetten hun vraagtekens bij de promotie van Binder en Oliveira terwijl Petrucci naar het satellietteam gestuurd werd. Nu Binder en Oliveira hun doorbraak beleefd hebben, is er van die twijfel eigenlijk niets overgebleven. Het gelijk van de KTM-bazen had niet op een betere manier bewezen kunnen worden. Met de uitzonderingspositie op het vlak van ontwikkeling heeft het merk bovendien nog een troef in handen. Met andere woorden: voor KTM staan alle seinen op groen om door te bouwen op het succes van 2020.