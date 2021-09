KTM laat 2022-rookies testen, Lecuona not amused

KTM maakt deze week tijdens de test op Misano van de gelegenheid gebruik om Raul Fernandez en Remy Gardner, die in 2022 met Tech3 debuteren in de MotoGP, vast te laten proeven aan de brute machines. Beide rijders vervangen op de tweede testdag de vaste rijders Iker Lecuona en Danilo Petrucci, die komend jaar allebei plaats moeten maken voor de nieuwelingen. Lecuona is niet te spreken over de actie van KTM.

“Ik wil er niet over praten. Ik ben echt over de zeik. Ik begrijp het niet en ik ben er geen voorstander van, maar ik moet het accepteren”, aldus de gefrustreerde Spanjaard, die op de eerste dag als twintigste eindigde, op 1,2 seconden van de snelste man. “Ondanks de omstandigheden hebben we er [op de eerste dag] het beste van gemaakt. We zullen zien waar we de tweede race op Misano staan.”

Teamgenoot Petrucci was wat minder uitgesproken en heeft begrip voor de keuze van zijn werkgever: “Gardner is een zeer goede rijder. Elke dag op de motor zal hem helpen. We hadden geen nieuwe onderdelen of speciale dingen om te testen dus het was niet al te nuttig. Het is beter om Remy te laten kennismaken met de motor. Ik zou ook graag meer op de Dakar-machine zitten, maar dat is niet mogelijk. Ik moet tot december wachten.”

Petrucci blijft ook in 2022 verbonden aan KTM, ook al wordt hij in de MotoGP vervangen door Gardner. De tweevoudig MotoGP-racewinnaar neemt deel aan de Dakar Rally. Lecuona maakt vermoedelijk de overstap naar het WK Superbikes, waar hij naast Moto2-rijder Xavi Vierge plaatsneemt op een fabrieks-Honda.