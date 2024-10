KTM kanshebber op MotoGP-zege in Motegi? "Motor werkt hier goed"

Het is KTM dit jaar niet gelukt om de stijgende lijn van de afgelopen seizoenen vast te houden. Met Pedro Acosta en Brad Binder staat de formatie weliswaar vijfde en zesde in het kampioenschap, maar beide rijders kunnen niet op regelmatige basis om het podium strijden. Mogelijk krijgen ze die kans dit weekend wel in Motegi, waar de Grand Prix van Japan wordt afgewerkt door de MotoGP. Voor Binder is het weekend in ieder geval goed begonnen, want hij reed de snelste tijd van de dag en plaatste zich dus als nummer één voor het tweede deel van de kwalificatie.

Ogenschijnlijk is het een verrassing dat Binder, die alleen in de seizoensopener in Qatar op het podium stond, de snelste tijd reed in de training. Zelf keek Binder daar echter anders naar. "Het is duidelijk dat onze motor goed werkt op dit circuit. Dat was vorig jaar het geval en daarvoor ook, dus ik ben van plan om daar vol van te profiteren", vertelde de Zuid-Afrikaan na afloop van de vrijdagse trainingen op Mobility Resort Motegi. Zo stond Binder in 2022 al op het podium na afloop van de Japanse Grand Prix door tweede te worden en eindigde hij vorig jaar in de sprintrace al eens op dezelfde positie. De vorm van KTM werd bevestigd door Acosta, die de vierde tijd klokte in de tweede sessie van de dag.

Over het gevoel op de vrijdag was Binder achteraf ook behoorlijk tevreden. "We begonnen gest goed. In de eerste ronden van de ochtend voelde ik me al redelijk goed en alles werkte prima. We hadden aan het begin van de tweede training een klein probleempje, want ik moest naar binnen komen en mijn remmen wisselen vanwege een grote vibratie", vertelde hij over het enige minpuntje. "Daarna ging ik weer naar buiten en ik moest nog wat dingen uitzoeken, dus daar heb ik wat ronden aan besteed. Toen ik de banden voor de time attack liet monteren, voelde ik me heel goed. Ik denk dat onze motorfiets hier heel goed werkt op nieuw rubber, dus laten we morgen werken aan de race pace en hopelijk kunnen we dan sterk zijn."