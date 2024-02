KTM bekent kleur en presenteert herkenbare MotoGP-livery voor 2024

Na Gresini, Ducati, VR46, Trackhouse, GasGas Tech3 en Yamaha is Red Bull KTM Factory Racing het zevende team dat haar strijdwapen voor het MotoGP-seizoen 2024 heeft gepresenteerd. Het merk organiseerde geen grootse presentatie, maar deed de onthulling door een video en een hele reeks foto's van de RC16 te delen. Daaruit blijkt dat de kenmerkende oranje met donkerblauwe livery is gebleven. De motorfiets zelf is wel vernieuwd ten opzichte van vorig jaar. Hoewel de RC16 op de foto's nog voorzien is van de oude fairing, was tijdens de test in Sepang al te zien dat er op diverse fronten ontwikkelingen zijn geweest. Zo is het achtervleugeltje doorontwikkeld en ook steekt de onderkant van de kuip wat uit om voor een soort grondeffect te zorgen.

"De aanpak voor 2024 is simpel: we moeten de groei voortzetten die we vorig seizoen hebben ingezet", zegt teammanager Francesco Guidotti. "Er zullen gebieden zijn waar we veel ruimte hebben om onze prestaties te verbeteren, maar over het algemeen is het project heel gebalanceerd. We moeten dus gewoon pushen als we weten dat het daar tijd voor is. Ik kan niet wachten op de start van het seizoen en naar de eerste race af te reizen, want dat is waar we moeten leveren. Dat is het moment dat we klaar zijn met praten en dat de echte actie begint. Er zijn geen excuses. Dan maakt het niet meer uit wat we hebben gezegd of gedaan tijdens de winter, want dan is het tijd om te racen."

KTM heeft in 2023 haar beste MotoGP-seizoen tot dusver afgeleverd. De overwinningen op zondag bleven ditmaal buiten bereik, maar wel schreef Brad Binder twee sprintraces op zijn naam. Ook voegde de Zuid-Afrikaan daar acht zondagse podiumplaatsen aan toe. Teamgenoot Jack Miller eindigde eenmaal op het podium in zijn eerste seizoen in Red Bull KTM-kleuren. Het leidde ertoe dat KTM op de tweede plaats eindigde in het kampioenschap voor constructeurs, terwijl Binder met de vierde plaats het beste resultaat van het merk in het kampioenschap voor rijders behaalde. Binder en Miller vormen ook in 2024 weer het rijdersduo van de Oostenrijkse fabrikant. Ze beginnen tussen 8 en 10 maart in Qatar aan hun tweede seizoen als teamgenoten. Eerst werken ze aldaar op 19 en 20 februari nog een tweedaagse test af.