KTM maakt geen gebruik van ontwikkelingsvrijstelling

Vrijdag maakte de Grand Prix Commission bekend dat de beide fabrikanten die onder de zogenaamde concessieregeling vallen meer tijd mogen spenderen aan de ontwikkeling van de krachtbron. De andere fabrikanten moesten hun definitieve machine begin dit seizoen al beschikbaar stellen voor de homologatie.

De Italiaanse fabrikant diende vorige maand het verzoek in om zo meer tijd te kunnen besteden aan het betrouwbaar maken van het nieuwe motorconcept. Tijdens het voorseizoen bleek het met de snelheid wel goed te zitten, maar de betrouwbaarheid was nog niet op orde. Vervolgens kon men niet aan de krachtbron werken omdat het bedrijf vanwege COVID-19 verplicht de deuren moest sluiten.

Aanvankelijk hadden de zes fabrikanten ingestemd met het bevriezen van de ontwikkeling, bedoeld om de kosten ten tijde van crisis in te perken. Naast Aprilia mag ook KTM nu tot 29 juni werken aan de krachtbron, zo’n drie weken voordat het seizoen dan toch moet beginnen met twee races in Jerez. In gesprek met Motorsport.com heeft Pit Beirer, de sportief directeur van KTM, bevestigd dat het merk de originele richtlijn blijft volgen en zodoende geen aanpassingen gaat doen.

“Dit is niet het moment om aan jezelf te denken, we zijn tegen het verzoek van Aprilia om de motorontwikkeling open te gooien”, zei Beirer. “Maar het lijkt erop dat zij dat anders zien. Bij KTM houden we woord en doen we niets aan het blok. De andere fabrikanten hebben ingestemd met het bevriezen van de ontwikkeling en wij zullen daar profijt van hebben. Het is daarom aan ons ook iets bij te dragen. We hebben daarom besloten dat we niet zullen ontwikkelen deze periode.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont