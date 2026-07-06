KTM contracteert Alex Marquez voor het MotoGP-seizoen 2027
Zoals verwacht voegt de Oostenrijkse fabrikant de Spaanse coureur toe aan zijn officiële line-up
Alex Marquez correrá con KTM en 2027
Foto: KTM Images
Alex Marquez heeft vanaf het seizoen 2027 getekend voor het fabrieksteam van KTM in de MotoGP.
Terwijl de reeks aankondigingen van MotoGP-rijders doorgaat na het bereiken van het Concorde Agreement, is Marquez de nieuwste rijder van wie de toekomst is bevestigd, waarbij de vicewereldkampioen MotoGP van 2025 vanaf volgend seizoen de overstap maakt naar de Oostenrijkse fabrikant.
Het beëindigt zijn vierjarige periode bij Gresini, die de Spanjaard tot nu toe vier zeges heeft opgeleverd en zijn MotoGP-carrière nieuw leven heeft ingeblazen nadat die na drie jaar in de Honda-stal leek te zijn vastgelopen.
Nadat KTM sterrijder Pedro Acosta voor 2027 aan Ducati verloor, heeft het Marquez aangetrokken als zijn vervanger, waarbij het team wijst op zijn “kwaliteiten” die het wil gebruiken om te helpen bij de ontwikkeling van de KTM-machine van volgend jaar aan het begin van het 850cc-tijdperk.
Pit Beirer, motorsportdirecteur van KTM, zei: “We zijn buitengewoon trots en blij dat we een uitzonderlijk talent als Alex Marquez — de vicewereldkampioen van 2025 — voor ons project hebben vastgelegd.
“Alex brengt niet alleen uitmuntende vaardigheden en race-intelligentie mee, maar ook vastberadenheid en een winnaarsmentaliteit die perfect bij ons DNA passen. Samen delen we een duidelijk doel: de KTM RC16 naar een hoger niveau tillen en helemaal vooraan in de MotoGP meevechten.”
Alex Marquez, KTM
Photo by: KTM Images
Marquez, die momenteel werkt aan zijn terugkeer na een reeks blessures die hem de afgelopen maanden hebben gehinderd, begint in 2027 aan zijn achtste campagne in de koningsklasse, nadat hij in de loop van zijn MotoGP-carrière voor drie verschillende fabrikanten heeft geracet: Honda, Ducati en nu KTM.
KTM zal naar verwachting de komende dagen ook de komst van Fabio Di Giannantonio bevestigen. De Italiaan zal eveneens een Ducati Desmosedici – waarmee hij momenteel voor het VR46-team racet – vanaf volgend seizoen inruilen voor de RC16 van de Oostenrijkse fabrikant.
Hoewel KTM al voor de toekomst plant, moet het eerst dringende problemen in het heden aanpakken.
Na het overwinnen van de financiële crisis die het bedrijf vorig jaar deed wankelen, dankzij een door Bajaj gesteunde reddingsoperatie, richt de raceafdeling van de Oostenrijkse fabrikant zich nu op het oplossen van een terugkerend technisch probleem waardoor zijn MotoGP-prototypes onverwacht uitvallen.
Het probleem is teruggevoerd op buitensporige trillingen die de elektronische regeleenheid in noodmodus laten gaan, waardoor de stroomtoevoer van de motorfiets wordt onderbroken. Hoewel de engineers de oorzaak hebben vastgesteld, hebben ze nog geen oplossing gevonden om uitval te voorkomen die ernstige veiligheidsgevolgen kan hebben, zoals bleek tijdens de Grand Prix van Catalonië, toen Acosta's RC16 plotseling vermogen verloor tijdens het accelereren, waardoor Marquez geen kans had om een botsing met de Spanjaard te vermijden.
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