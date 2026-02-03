KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

KTM hanteerde in de winter een agressieve ontwikkelingsaanpak. De grotere stabiliteit op het hoofdkantoor in Mattighofen maakte het mogelijk om door te pakken met updates die eerder buiten bereik lagen. Pedro Acosta had bij de presentatie al laten doorschemeren dat de omvang van de veranderingen ervoor zorgde dat de motor aanvoelde alsof KTM "vanaf nul een motor aan het bouwen is" – ook al is de fabrikant technisch gezien niet met een schone lei begonnen.

Het kwartet fabrieksrijders van KTM werkte dinsdag op het Sepang International Circuit de eerste testdag af op het prototype voor 2026, een week nadat testcoureurs Pol Espargaró en Dani Pedrosa tijdens de shakedowntest een eerste evaluatie hadden uitgevoerd. Op de ranglijst sloot KTM de dag af als de op één na snelste fabrikant. Tech3-rijder Maverick Viñales eindigde als derde, achter Ducati-duo Marc Márquez en Fabio Di Giannantonio.

Viñales bleef bij hetzelfde chassis dat hij in november tijdens de test in Valencia had gebruikt, en richtte zich vooral op het evalueren van een nieuwe achterbrug en aangepaste aerodynamische onderdelen. De Spanjaard prees KTM omdat het eindelijk meerdere langdurige zwakke punten van de RC16 heeft aangepakt, wat hem vertrouwen geeft in de gekozen ontwikkelingsrichting.

"Tijdens de ochtend reed ik met de standaardmotor zoals ik die na Valencia had achtergelaten, en meteen voelde dat heel goed", zei hij. "Ik voel me erg prettig bij de feedback van de motor en bij het gevoel dat ik ervan krijg. Alleen reed ik het grootste deel van de dag op de mediumbanden, die niet ideaal zijn voor snelle rondetijden. Maar het gevoel was goed, en toen ik net als de anderen de soft monteerde, maakte ik een grote sprong op de ranglijst."

Voor Maverick Viñales is de eerste testdag in Sepang naar wens verlopen. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ik heb de aerodynamica geprobeerd, waarvan we sinds Valencia al wisten dat dat een stap vooruit is. Daarna testte ik een achterbrug en iets wat bij die achterbrug hoort", vervolgde Viñales. "Elk klein ding dat we proberen, is een stap vooruit op de punten waar we vorig jaar zwak waren. Ik denk dus dat de jongens daar echt goed werk hebben geleverd. Er is echter nog steeds ruimte om te verbeteren en om te begrijpen hoe ik sneller kan zijn met deze motor."

Viñales vertelde ook dat het plan is om de komende dagen meer nieuwe onderdelen toe te voegen aan de RC16, waaronder een nieuw chassis. "Zo willen we bepalen wat werkt en wat niet. Maar ik ben echt heel blij met KTM, want voor mij is dit de eerste keer in lange tijd dat je ziet dat de fabriek de zwakke punten van de motor daadwerkelijk aanpakt. Dat is voor mij heel goed nieuws."

Acosta ziet lichtpuntjes

Acosta slaagde er intussen niet in om in de middag een snelle tijd te rijden, waardoor hij op basis van zijn vroege ronde op de mediums als vijftiende eindigde in het gecombineerde klassement. Desondanks had de 21-jarige een positief gevoel over het nieuwe chassis voor 2026, waarvan hij denkt dat het hem in staat gaat stellen om tijdens de rest van de test meer focus te leggen op de aerodynamische ontwikkeling.

"Ik was 's ochtends bezig met chassisconfiguratietests en moest daarvoor deze banden gebruiken. Ik denk dat het chassis behoorlijk goed staat. Daar ben ik best tevreden over", zei hij. "We weten dat we veel problemen hebben in lange bochten, zoals bocht 3 hier, of op circuits als Australië of Silverstone. Eerlijk gezegd ziet het er veelbelovend uit. In de middag was ik meer bezig met aerodynamica en gewoon rondjes rijden. Nu denk ik dat ik morgen opnieuw aan de aerodynamica moet werken, want daar is nog werk te doen."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Een van de grootste zwakke punten van de RC16 in 2025 was de neiging tot hoge bandenslijtage, waardoor KTM-rijders het vaak lastig hadden in de zondagse races. Volgens Acosta is het nog te vroeg om te zeggen of dat probleem volledig is opgelost. "Ik heb veel ronden op één set banden gereden, ook om het raceritme te bekijken. Dat ziet er op zich best oké uit", zei hij.

"Maar het is moeilijk te zeggen, omdat de bandensituatie vrij beperkt is. Ik zie dat veel rijders vanochtend veel tijd op de mediumband hebben doorgebracht, terwijl ik zo’n vijftien ronden reed en vroeg naar binnen kwam om chassischecks te doen. Daarom heb ik misschien de kans gemist om 's middags op een snelle tijd te jagen, maar het was verder prima."

KTM begon het seizoen 2025 midden in een ingrijpende herstructurering onder curatele, wat de ontwikkelingsmogelijkheden van de RC16 sterk beperkte. Aan het begin van het nieuwe seizoen is de situatie echter totaal anders. Acosta merkte op dat KTM daadwerkelijk heeft gereageerd op de feedback die hij gaf na zijn eerste run op het prototype voor 2026 tijdens de test in Valencia in november.

"Het is een grote verbetering ten opzichte van vorig voorseizoen", zei hij. "Maar verrast zijn is één ding, het andere is echt tevreden zijn. Ze hebben hard gewerkt, ze hebben precies gebracht waar we om vroegen, en op dit moment lijkt het erop dat ze met het chassis de juiste snaar hebben geraakt. Laten we kijken wat ons morgen te wachten staat."