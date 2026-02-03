Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona
MotoGP Honda HRC launch

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

De openingsdag van de MotoGP-test in Sepang bood KTM volop redenen tot optimisme, al is het nog te vroeg om harde conclusies te trekken over de daadwerkelijke prestaties van de RC16 voor 2026.

Rachit Thukral Bjorn Smit
Bewerkt:
Toevoegen als voorkeursbron
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

KTM hanteerde in de winter een agressieve ontwikkelingsaanpak. De grotere stabiliteit op het hoofdkantoor in Mattighofen maakte het mogelijk om door te pakken met updates die eerder buiten bereik lagen. Pedro Acosta had bij de presentatie al laten doorschemeren dat de omvang van de veranderingen ervoor zorgde dat de motor aanvoelde alsof KTM "vanaf nul een motor aan het bouwen is" – ook al is de fabrikant technisch gezien niet met een schone lei begonnen.

Meer over de MotoGP-test in Sepang:

Het kwartet fabrieksrijders van KTM werkte dinsdag op het Sepang International Circuit de eerste testdag af op het prototype voor 2026, een week nadat testcoureurs Pol Espargaró en Dani Pedrosa tijdens de shakedowntest een eerste evaluatie hadden uitgevoerd. Op de ranglijst sloot KTM de dag af als de op één na snelste fabrikant. Tech3-rijder Maverick Viñales eindigde als derde, achter Ducati-duo Marc Márquez en Fabio Di Giannantonio.

Viñales bleef bij hetzelfde chassis dat hij in november tijdens de test in Valencia had gebruikt, en richtte zich vooral op het evalueren van een nieuwe achterbrug en aangepaste aerodynamische onderdelen. De Spanjaard prees KTM omdat het eindelijk meerdere langdurige zwakke punten van de RC16 heeft aangepakt, wat hem vertrouwen geeft in de gekozen ontwikkelingsrichting.

"Tijdens de ochtend reed ik met de standaardmotor zoals ik die na Valencia had achtergelaten, en meteen voelde dat heel goed", zei hij. "Ik voel me erg prettig bij de feedback van de motor en bij het gevoel dat ik ervan krijg. Alleen reed ik het grootste deel van de dag op de mediumbanden, die niet ideaal zijn voor snelle rondetijden. Maar het gevoel was goed, en toen ik net als de anderen de soft monteerde, maakte ik een grote sprong op de ranglijst."

Voor Maverick Viñales is de eerste testdag in Sepang naar wens verlopen.

Voor Maverick Viñales is de eerste testdag in Sepang naar wens verlopen.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ik heb de aerodynamica geprobeerd, waarvan we sinds Valencia al wisten dat dat een stap vooruit is. Daarna testte ik een achterbrug en iets wat bij die achterbrug hoort", vervolgde Viñales. "Elk klein ding dat we proberen, is een stap vooruit op de punten waar we vorig jaar zwak waren. Ik denk dus dat de jongens daar echt goed werk hebben geleverd. Er is echter nog steeds ruimte om te verbeteren en om te begrijpen hoe ik sneller kan zijn met deze motor."

Viñales vertelde ook dat het plan is om de komende dagen meer nieuwe onderdelen toe te voegen aan de RC16, waaronder een nieuw chassis. "Zo willen we bepalen wat werkt en wat niet. Maar ik ben echt heel blij met KTM, want voor mij is dit de eerste keer in lange tijd dat je ziet dat de fabriek de zwakke punten van de motor daadwerkelijk aanpakt. Dat is voor mij heel goed nieuws."

Acosta ziet lichtpuntjes

Acosta slaagde er intussen niet in om in de middag een snelle tijd te rijden, waardoor hij op basis van zijn vroege ronde op de mediums als vijftiende eindigde in het gecombineerde klassement. Desondanks had de 21-jarige een positief gevoel over het nieuwe chassis voor 2026, waarvan hij denkt dat het hem in staat gaat stellen om tijdens de rest van de test meer focus te leggen op de aerodynamische ontwikkeling.

"Ik was 's ochtends bezig met chassisconfiguratietests en moest daarvoor deze banden gebruiken. Ik denk dat het chassis behoorlijk goed staat. Daar ben ik best tevreden over", zei hij. "We weten dat we veel problemen hebben in lange bochten, zoals bocht 3 hier, of op circuits als Australië of Silverstone. Eerlijk gezegd ziet het er veelbelovend uit. In de middag was ik meer bezig met aerodynamica en gewoon rondjes rijden. Nu denk ik dat ik morgen opnieuw aan de aerodynamica moet werken, want daar is nog werk te doen."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Een van de grootste zwakke punten van de RC16 in 2025 was de neiging tot hoge bandenslijtage, waardoor KTM-rijders het vaak lastig hadden in de zondagse races. Volgens Acosta is het nog te vroeg om te zeggen of dat probleem volledig is opgelost. "Ik heb veel ronden op één set banden gereden, ook om het raceritme te bekijken. Dat ziet er op zich best oké uit", zei hij.

"Maar het is moeilijk te zeggen, omdat de bandensituatie vrij beperkt is. Ik zie dat veel rijders vanochtend veel tijd op de mediumband hebben doorgebracht, terwijl ik zo’n vijftien ronden reed en vroeg naar binnen kwam om chassischecks te doen. Daarom heb ik misschien de kans gemist om 's middags op een snelle tijd te jagen, maar het was verder prima."

KTM begon het seizoen 2025 midden in een ingrijpende herstructurering onder curatele, wat de ontwikkelingsmogelijkheden van de RC16 sterk beperkte. Aan het begin van het nieuwe seizoen is de situatie echter totaal anders. Acosta merkte op dat KTM daadwerkelijk heeft gereageerd op de feedback die hij gaf na zijn eerste run op het prototype voor 2026 tijdens de test in Valencia in november.

"Het is een grote verbetering ten opzichte van vorig voorseizoen", zei hij. "Maar verrast zijn is één ding, het andere is echt tevreden zijn. Ze hebben hard gewerkt, ze hebben precies gebracht waar we om vroegen, en op dit moment lijkt het erop dat ze met het chassis de juiste snaar hebben geraakt. Laten we kijken wat ons morgen te wachten staat."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
F1 Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MGP MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"
Vorig artikel Bagnaia opgelucht na eerste testdag: "Ik moet Ducati enorm bedanken"

Beste reacties

Meer van
Rachit Thukral

De sleutelpersoon achter Aprilia’s doorbraakseizoen in de MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP van Maleisië
De sleutelpersoon achter Aprilia’s doorbraakseizoen in de MotoGP

Had Ducati de MotoGP Grand Prix van Australië kunnen winnen?

MotoGP
MotoGP
GP van Australië
Had Ducati de MotoGP Grand Prix van Australië kunnen winnen?

De koerswijziging die Aprilia naar voorhoede bracht in MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP van Indonesië
De koerswijziging die Aprilia naar voorhoede bracht in MotoGP
Meer van
Maverick Viñales

Wat Maverick Viñales wil bereiken met samenwerking met Jorge Lorenzo

MotoGP
MotoGP
Red Bull KTM Tech3 launch
Wat Maverick Viñales wil bereiken met samenwerking met Jorge Lorenzo

Foto's: KTM en Tech3 onthullen vertrouwde livery's voor MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Red Bull KTM Factory Racing launch
Foto's: KTM en Tech3 onthullen vertrouwde livery's voor MotoGP 2026

KTM-teams onthullen vertrouwde kleurstelling voor MotoGP-seizoen 2026

MotoGP
MotoGP
Red Bull KTM Factory Racing launch
KTM-teams onthullen vertrouwde kleurstelling voor MotoGP-seizoen 2026
Meer van
KTM Factory Racing

MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

MotoGP
MotoGP
MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

MotoGP
MotoGP
Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

Volgende spraakmakende MotoGP-transfer in aantocht: Acosta naar Ducati

MotoGP
MotoGP
Volgende spraakmakende MotoGP-transfer in aantocht: Acosta naar Ducati