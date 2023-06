KTM: Belangrijk willen voelen motiveert Miller in MotoGP 2023

Ducati besloot eind 2022 om Enea Bastianini over te hevelen naar het fabrieksteam, een move die ten koste ging van Jack Miller. Hij kreeg vervolgens nog wel de aanbieding om zich voor één jaar aan Pramac Ducati te verbinden, maar die sloeg hij af. In plaats daarvan tekende de Australiër een tweejarige deal bij het fabrieksteam van KTM, het merk waarmee hij in 2014 tweede werd in de Moto3. Na zijn overstap heeft Miller direct een goede indruk achtergelaten bij de Oostenrijkse fabrikant. In de eerste vijf Grands Prix stond hij al twee keer op het podium, al hebben valpartijen ervoor gezorgd dat hij in de WK-stand slechts op de achtste plek staat.

Het zijn echter niet alleen de goede resultaten waarmee Miller zich populair maakt, ook zijn bijdrage in de ontwikkeling van de RC16 wordt als positief ervaren. Daarbij is vooral zijn vijf jaar ervaring op de Ducati van grote waarde voor KTM, zo erkent Francesco Guidotti in gesprek met Motorsport.com. "Jack neemt veel ervaring met zich mee en dat hadden wij nodig. Zijn aanwijzingen geven ons bevestigingen en zekerheid", zegt de teammanager van KTM. "Hij geeft ons een zienswijze van de motor die wij nog niet hadden: het perspectief van iemand die niet bekend is met de KTM. Het heeft goed voor ons uitgepakt. Toen we hem aantrokken, waren we heel duidelijk tegen hem: we hebben hem verteld dat we zijn feedback over de motor nodig hadden en dat hij ons moet pushen om een stap vooruit te zetten in de ontwikkeling. Er lag veel werk. Nadat hij wist dat Ducati niet meer op hem rekende in het fabrieksteam, wilde hij zich belangrijk voelen en dat heeft hem enorm gemotiveerd."

KTM staat na de eerste vijf raceweekenden van 2023 op vijf podiumplekken in de sprintraces en Grands Prix. Brad Binder staat intussen keurig derde in het kampioenschap, slechts dertien punten achter WK-leider Francesco Bagnaia. In de winter leken dergelijke resultaten echter nog een utopie, want echt competitief oogde het merk niet. Dat veranderde echter meteen bij de openingsrace in Portugal, toen Binder én Miller om het podium streden. Deze plotselinge verbetering heeft KTM het meeste verbaasd, aldus Guidotti. "Het is niet dat het beter gaat dan verwacht, het is dat het sneller gaat dan verwacht. Alles is een antwoord op het ontwikkelingswerk dat we in Maleisië en Portugal hebben gedaan."