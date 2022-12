KTM heeft in de MotoGP-paddock recentelijk een discutabele reputatie opgebouwd vanwege haar omgang met jong talent. In 2022 reden Brad Binder en Miguel Oliveira voor het fabrieksteam, beide rijders komen uit de opleiding van het Oostenrijkse merk. Satellietteam Tech3 kwam met Moto2-kampioen Remy Gardner en reservekampioen Raul Fernandez aan het vertrek. Een van hen kwam dan weer als vervanger van Iker Lecuona, die na zijn debuutseizoen het veld ook alweer moest ruimen. Fernandez werkte zijn races bij KTM Tech3 met tegenzin af, Gardner werd verweten “niet professioneel” genoeg te zijn. Beide rijders moesten na een jaar alweer vertrekken: Fernandez naar RNF Aprilia, Gardner vervolgt zijn loopbaan in het WK Superbikes.

In 2023 debuteert Augusto Fernandez bij Tech3, dat volgend seizoen in de kleuren van GasGas aan het vertrek komt. Hij tekende een eenjarig contract en lijkt nu al onder druk te staan omdat supertalent Pedro Acosta in de coulissen staat om in 2024 zijn MotoGP-debuut te maken. Alle andere KTM-rijders hebben een contract dat doorloopt tot het eind van 2024, enkel Fernandez’ plek komt eind volgend jaar vrij. Pit Beirer ontkent echter dat Fernandez een jaar de kans krijgt in de MotoGP, het merk ziet in hem een aanwinst voor de lange termijn. De Oostenrijker erkent dat KTM in het recente verleden overhaast te werk is gegaan met jong talent.

“Je staat onder druk als je in de MotoGP-klasse komt te rijden”, zegt Beirer in gesprek met Motorsport.com over de promotie van Augusto Fernandez. “Maar nu willen we niet praten over wat Pedro het volgende jaar kan bereiken en of hij klaar is om naar de MotoGP te gaan. Persoonlijk denk ik dat we een paar geweldige Moto2-rijders te snel naar de MotoGP gepromoveerd hebben. Een goed tweede seizoen in Moto2 kan geen kwaad voor sommige rijders. Zelfs Marc Marquez heeft twee seizoenen in die klasse gereden. Ik denk dat we de opleiding iets te veel versneld hebben. Van de Rookies Cup naar Moto3 en Moto2, deze jonge talenten vliegen werkelijk door de niveaus heen, maar de MotoGP is toch een ander niveau. Onze motivatie is zeker niet om Augusto na het komende seizoen al te vervangen. Het is onze motivatie om rustig om te springen met Pedro, we zien hem als een talent van de toekomst. Hij is een diamant, dat is duidelijk. Maar we zullen hem niet overhaast naar de MotoGP brengen.”

Acosta won dit jaar drie races in Moto2. Hij zou vorige maand in Jerez met de KTM RC16 testen, maar dat ging vanwege slecht weer niet door.