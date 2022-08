KTM akkoord met vertrek: Fernandez kan naar RNF Aprilia

Hoewel de onderhandelingen tussen de Spanjaard, RNF en Aprilia nog bezig zijn, doen de ontwikkelingen van de afgelopen uren vermoeden dat het team van Razlan Razali de meest logische bestemming is voor de Madrileense coureur. Raul Fernandez zat zaterdagochtend om tafel met Pit Beirer, de directeur van KTM Motorsport. De Oostenrijkse fabrikant activeerde een paar maanden geleden nog een optie in het contract van Fernandez waarmee hij tot het eind van 2023 vastlag bij de Oostenrijkers.

Fernandez is echter al langer bezig om een vertrek te forceren bij KTM. Beirer onthulde dit weekend in Oostenrijk dat Fernandez hem in Jerez al had laten weten te willen vertrekken, maar dat er nog altijd gewerkt moest worden aan de details. Inmiddels hebben de beide partijen overeenstemming bereikt om het vertrek van Fernandez mogelijk te maken. In eerste instantie vroeg KTM een afkoopsom van meer dan een miljoen euro, dat was tot enkele weken geleden een onmogelijke som voor Fernandez. Inmiddels hebben de partijen een middenweg gevonden om Fernandez toch te laten vertrekken bij KTM.

De nummer twee van het Moto2-wereldkampioenschap in 2021 overwoog terug te keren naar die klasse. Hij had aanbiedingen van MarcVDS en Pons en er lagen zelfs kansen in het WK Superbikes, maar kan zich nu volledig richten op het veiligstellen van een MotoGP-zitje bij RNF. Dat team gaat volgend seizoen het satellietteam van Aprilia runnen.

Het is nog niet duidelijk wie de tweede rijder bij RNF gaat worden. Miguel Oliveira stond op pole-position, maar KTM heeft hem een nieuw aanbod gedaan om volgend seizoen te rijden bij het nieuwe GasGas-project. De Portugees heeft aangegeven na het weekend een besluit te nemen over zijn toekomst.