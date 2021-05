KTM activeert optie voor 2022 in contract Petrucci niet

Petrucci had een eenjarig contract bij KTM met een mogelijkheid voor een tweede jaar. Die optie kon eenzijdig geactiveerd worden door de fabrikant, maandag is de deadline daarvoor echter verstreken. De collega’s van Motorsport.com Spanje hebben vernomen dat de optie in het contract van Petrucci niet gelicht is. Het betekent niet automatisch dat Petrucci aan het eind van het seizoen moet vertrekken bij KTM, maar dat scenario is wel een stuk waarschijnlijker geworden. Dat is niet in de laatste plaats omdat KTM flink wat jong talent heeft om door te laten stromen naar de MotoGP. Door het verlopen van de optie heeft Petrucci vanaf 1 juni vrijheid om met andere fabrikanten over zijn toekomst te onderhandelen.

De Italiaan werd vorig jaar getekend door de Oostenrijkse fabrikant, maar werd tot ieders verbazing niet bij het fabrieksteam gestald. Hij kwam uit voor het satellietteam Tech3, de formatie van Hervé Poncharal. Bij dat team heeft hij dit seizoen twee keer een top-tien gescoord. Tijdens de Grand Prix van Frankrijk werd hij vijfde, afgelopen weekend in Mugello kwam hij tot de negende plaats. Hij staat daardoor veertiende in het kampioenschap. Dat staat in contrast met wat hij eerder presteerde bij Ducati. In dienst van de Desmosedici scoorde hij twee zeges.

Petrucci liet afgelopen weekend doorschemeren niet tevreden te zijn met de steun die hij krijgt vanuit het team. De coureur verklaarde op het gebied van data niet voldoende steun te hebben, ook beschikt hij niet over hetzelfde materiaal. Waar de fabrieksrijders Miguel Oliveira en Brad Binder afgelopen weekend succesvol in actie kwamen met een nieuw frame, moest Petrucci het doen met het oudere pakket. Bovendien heeft de rijder veel moeite gehad zich aan te passen op de compacte motorfiets.

Ook tweedejaars MotoGP-coureur Iker Lecuona moet de komende races vechten voor zijn plek bij KTM Tech3. De jonge Spanjaard kende een matige opening van het seizoen en teambaas Poncharal liet met niet mis te verstane woorden weten dat de coureur niet voldoet aan de verwachtingen. Lecuona’s contract loopt aan het eind van dit seizoen af, maar het is een race tegen de klok aan het worden voor de coureur. Poncharal hoopt tegen de zomerstop duidelijkheid te hebben over zijn rijderspaar voor 2022.

KTM-jeugd klaar voor overstap naar MotoGP

Het is niet uitgesloten dat het tweede team van KTM volgend seizoen een volledig nieuwe line-up krijgt. Daarvoor hebben de hoge heren in Mattighofen een oogje op de twee coureurs die namens KTM furore maken in de Moto2. WK-leider Remy Gardner, winnaar van de Italiaanse Grand Prix, is een van de topkandidaten voor een zitje bij Tech3. De zoon van oud-wereldkampioen Wayne Gardner is de afgelopen maanden opgebloeid bij de renstal van Aki Ajo.

Daarnaast is ook Raul Fernandez in beeld. De eerstejaars Moto2-rijder kent een zeer succesvol debuutseizoen op het tweede niveau. De Spanjaard won al twee races en stond nog eens twee keer op het podium. Hij staat daarmee op zes punten van zijn ervaren teamgenoot Gardner. Fernandez heeft recent aangegeven dat hij een tweede seizoen in de Moto2 ook wel ziet zitten, bovendien had het management van de coureur ook gesprekken met andere fabrikanten.